Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, 3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần trong ngày, nhìn lên thấy mặt trời mọc, nhìn xuống thấy tiền tài, vận may khởi sắc, cuộc sống giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 15:36

3 con giáp vận thế khởi sắc, may mắn ngập tràn, tài lộc bùng phát, sự nghiệp thăng tiến, thành công rực rỡ.

Tuổi Mão

Trong cuộc sống luôn có quý nhân giúp đỡ tuổi Mão, làm việc gì cũng được vượng phu ích tử, may mắn được nhiều người quý mến, nếu có thể cố gắng sẽ từng bước sẽ có nhiều sự kiện vui mừng thăng chức, tăng lương, tiền tài rủng rỉnh, nhặt được vàng khắp nơi, giá trị ngày càng tăng cao.

Tử vi ngày mai có nói, con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Dù trước đó, Mão có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng tới đây, Mão sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Vận thế của người tuổi Mão bước vào giai đoạn mới, tin vui về tài chính tấp nập bay tới, tiền bạc không còn là mối bận tâm của con giáp này. Ngoài ra do có Phúc Đức Tinh trấn toại trong cung mệnh nên sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, thành công nối tiếp thành công, càng làm càng thuận lợi, suôn sẻ, thu về thành tựu rực rỡ nhất.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, 3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần trong ngày, nhìn lên thấy mặt trời mọc, nhìn xuống thấy tiền tài, vận may khởi sắc, cuộc sống giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Tử vi ngày mai có nói, con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng, người tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý, những người thuộc con giáp này siêu tốt bụng và nghĩ rằng ai cũng tốt bụng. Khi họ tin tưởng người khác một cách vô điều kiện, chắc chắn họ sẽ bị tổn thất, thậm chí là tổn thất lớn. Tuy nhiên, những việc làm tử tế của họ được Trời Phật nhìn thấy trước mắt, và cũng sẽ mang lại phước lành cho họ vào đúng cơ hội. 

Đúng ngày mai, cuộc sống của con giáp tuổi Tý được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Tý làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Tý gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

Do cung Phúc Đức xuất hiện cát tinh “Long Đức” nên mọi điều xui xẻo đều được xóa bỏ, vận may tới tấp đến với con giáp này. Con giáp này sẽ có cơ hội trúng xổ số với giải thưởng lớn.  Công việc của con giáp này cũng vô cùng suôn sẻ, người tuổi Tý như “cá gặp nước”, phát huy được hết năng lực của bản thân nên thu được nhiều kết quả mỹ mãn.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, 3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần trong ngày, nhìn lên thấy mặt trời mọc, nhìn xuống thấy tiền tài, vận may khởi sắc, cuộc sống giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Vận may đến không ngừng khiến Tý làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy, có quý nhân phù trợ, Tý gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tính tình hiền lành, siêng năng chịu khó, làm việc gì cũng có mưu tính, tài lộc trong đời rất tốt nhưng sau này cần phải thêm nỗ lực của bản thân. Người tuổi Tuất sẽ gặp vận may vô cùng mạnh mẽ về tài lộc, chỉ cần nắm bắt một chút là có thể thực hiện được ước mơ mà trước đó chưa thành. 

Tử vi ngày mai cho biết, vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất tiến triển khá tốt đẹp. Thời gian này, sự nghiệp của Tuất có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp may mắn này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Do bước vào cục diện tương hợp nên vận thế khởi sắc mạnh mẽ. Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, người tuổi Tuất sẽ được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với thu nhập lớn rất nhiều lần hiện tại. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 29/10/2022, 3 con giáp trúng số độc đắc 2 lần trong ngày, nhìn lên thấy mặt trời mọc, nhìn xuống thấy tiền tài, vận may khởi sắc, cuộc sống giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Do bước vào cục diện tương hợp nên vận thế khởi sắc mạnh mẽ, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, người tuổi Tuất sẽ được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với thu nhập lớn rất nhiều lần hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai tử vi thứ bảy tử vi ngày 29/10 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'