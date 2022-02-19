Bước qua ngày 20/2, Ấn Tinh gửi trao phước lành, 3 con giáp này tài lộc vẹn toàn, tài chính hanh thông, vạn sự hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 19/02/2022 23:15

Tử vi 12 con giáp cho thấy, nhờ có sự giúp đỡ từ Ấn Tinh, 3 con giáp này bội thu tiền tài, lộc lá tăng cao, vận may phấp phới.

Tuổi Hợi

Bước qua ngày 20/2, thời điểm thích hợp để người tuổi Hợi để có thể triển khai những ý tưởng mới cũng sẽ tới. Thời gian này tuổi Hợi được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng dễ dàng thành công hơn người.

Trong thời gian này, tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ và kết giao với bạn bè hoặc đối tác mới. Những người tuổi Hợi còn có thể sẽ mang đến cho bạn những cơ hội kiếm tiền, tăng thêm thu nhập tăng lên đáng kể.

ngay 20/2 1
Bước qua ngày 20/2, thời điểm thích hợp để người tuổi Hợi để có thể triển khai những ý tưởng mới cũng sẽ tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước qua ngày 20/2, những người tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn nhất, dù trên thực tế, không phải phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn làm gì cũng thành công

Bước qua ngày 20/2, đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhận được các mối làm ăn không đến với bạn một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong tuần mới này.

ngay 20/2 2
Đối với những người cầm tinh con hổ, mọi việc sẽ suôn sẻ và may mắn khi bước qua ngày 20/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đối với những người cầm tinh con hổ, mọi việc sẽ suôn sẻ và may mắn khi bước qua ngày 20/2. Bất kể là người đi làm hay người kinh doanh nếu xét về tài lộc thì đều sẽ thu hoạch khả quan, nhận được lợi lộc không nhỏ.

Đặc biệt, bước qua ngày 20/2, sao "Ấn tinh" nhập mệnh, tuổi Dần có thể tìm kiếm được con đường giàu có ổn định, tiền lương và phúc lợi được cải thiện, thu nhập tăng cao. Thậm chí, nếu chăm chỉ làm việc, tuổi Dần còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, thăng quan tiến chức là chuyện trong tầm tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 3 tài lộc vượng phát, 3 con giáp này KHỔ TẬN CAM LAI, công danh thịnh vượng, lộc phát triền miên

Tháng 3 tài lộc vượng phát, 3 con giáp này KHỔ TẬN CAM LAI, công danh thịnh vượng, lộc phát triền miên

Tử vi tháng 3 cho thấy, 3 con giáp này vận trình lên hương, sự nghiệp tiến triển, tăng lương cộng thưởng, lên chức gặp thời, giàu sang đón chào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 20/2 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son