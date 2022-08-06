Bước qua mùng 10/7 âm lịch, Thần Tài mỉm cười phù trợ, 3 con giáp có tiền tài phi mã, tài lộc người khác thu 1, bạn thu 10, vận thế sáng chói, xác định đổi đời

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 12:33

Có 3 con giáp được trời ban may mắn, thừa hưởng vận may, họ lại có cuộc sống tuyệt vời hơn rất nhiều người.

Tuổi Hợi

Hợi cũng là con giáp siêng năng, cần mẫn và đặt công việc lên hàng đầu. Tuổi Hợi không quá tham vọng nhưng con giáp này luôn muốn mình có thể sở hữu cuộc sống hoàn hảo.

Tử vi mùng 10/7 cho thấy, đường tài lộc công danh của tuổi Hợi cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hợi sẽ có một năm hoạt động không ngừng, mọi thứ cứ đúng như kế hoạch, làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu cực tốt. Vì thế đây là con giáp tài phúc song toàn, tình duyên viên mãn.

Bước qua mùng 10/7 âm lịch, Thần Tài mỉm cười phù trợ, 3 con giáp có tiền tài phi mã, tài lộc người khác thu 1, bạn thu 10, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 1
Tử vi mùng 10/7 âm lịch cho thấy, đường tài lộc công danh của tuổi Hợi cực kì hưng thịnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn là những người chăm chỉ, siêng năng và có trách nhiệm với công việc của mình. Mặc dù cuộc sống còn nhiều thứ cản trở, kiềm nén, nhưng họ không ngừng nỗ lực, với mục đích tạo dựng được cơ ngơi vững chắc cho mình.

Bước vào mùng 10/7 âm lịch, chính là lúc tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Tử vi học có nói, tuổi Tuất vốn mang số mệnh phú quý nhưng phải bước qua thời gian này mới thấy rõ điều đó. Vì vậy, nếu gặp khó khăn trắc trở tuổi Tuất đừng quá quan tâm, hãy giữ vững tinh thần, lạc quan, kiên định, đối mặt với cuộc sống thì tài vận và may mắn tự khắc tìm đến.

Vì là người sống tình nghĩa nên tuổi Tuất được mọi người yêu thương, những gì tuổi Tuất cho đi đều được nhận lại bằng hoặc nhiều hơn thế, hậu vận đủ đầy vẹn toàn, không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Bước qua mùng 10/7 âm lịch, Thần Tài mỉm cười phù trợ, 3 con giáp có tiền tài phi mã, tài lộc người khác thu 1, bạn thu 10, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 2
Bước vào mùng 10/7 âm lịch, chính là lúc tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Những điều mới mẻ và thú vị hứa hẹn sẽ đến với người tuổi Thìn trong thời gian này, để bạn thoải mái thể hiện bản thân cũng như theo đuổi những gì mình muốn. Dẫu cho thời điểm này khá bận rộn nhưng bạn cảm thấy vui vì công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Do được cát tinh trợ mệnh, quý nhân là nữ mệnh xuất hiện sẽ công việc của bạn trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Thậm chí, có người may mắn khi nhận được đề xuất thăng tiến đến vị trí cao hơn. Tài lộc tuần này của mệnh chủ chủ yếu vượng vào khoảng đầu ngày. Vì vậy bản mệnh cần chớp lấy thời cơ nhanh chóng, đừng để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Khoảng thời gian sau đó, việc kiếm tiền có dấu hiệu chững lại nên bạn cần phải cẩn thận hơn khi đưa ra quyết định.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tị nữ mệnh sẽ được ưu ái hơn. Bản mệnh cần phải lợi dụng thật tốt cơ hội này, đừng từ chối việc mở rộng mối quan hệ của mình. Đâu phải ai cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hãy cho đối phương cũng như chính bản thân mình thêm cơ hội để tìm hiểu về nhau.

Bước qua mùng 10/7 âm lịch, Thần Tài mỉm cười phù trợ, 3 con giáp có tiền tài phi mã, tài lộc người khác thu 1, bạn thu 10, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 3
Do được cát tinh trợ mệnh, quý nhân là nữ mệnh xuất hiện sẽ công việc của bạn trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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