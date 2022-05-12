Bước qua 12/5, 3 con giáp sẽ đón lộc trời ban, vượng tài thịnh phát, đổi nhà lầu tậu xe sang

Cát thần Chính Tài sẽ đến bên và mang đến cho người tuổi Tỵ không ít cơ hội phát tài trong ngày 12/5/2022 này. Với số tiền thu được chắc chắn bạn sẽ có thể cân nhắc đầu tư vào những hạng mục phù hợp.

Trong ngày có ngũ hành Kim Thủy tương sinh, tuổi Tỵ sẽ có được sự vui vẻ và bình yên bên những người thân yêu của mình. Người còn độc thân có cơ hội gặp gỡ những mối nhân duyên mới, có thể một trong số họ sẽ là một nửa mà bản mệnh đang tìm kiếm bấy lâu.

Màu sắc may mắn: Nâu, xanh, hồng

Tuổi Thân

Thiên Ấn giúp sức, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn cả. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do thì sẽ nhận được sự quan tâm và những lời khen ngợi không phải ai cũng có được bạn.

Sự cần cù chịu khó sẽ được trời thương và ban phát lộc tài - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình cảm, Thổ dưỡng Kim, bản mệnh và đối phương đang dần xích lại gần nhau. Cả hai dành thời gian để cùng nhau chia sẻ tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề xảy ra trong cuộc sống để cùng tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Đó là nền tảng của một tình yêu bền vững.

Con số may mắn: 5, 25, 3

Màu sắc may mắn: Xanh da trời, đen

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 12/5/2022 hôm nay, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều tin vui về tiền bạc khi được tài tinh trợ mệnh. Người làm ăn kinh doanh nhờ sự trợ giúp của cát thần này mà có cơ hội ký kết các hợp đồng mới, mở rộng quy mô kinh doanh.

Kinh doanh phát đạt, tiền về đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Thiên Quan xuất hiện nhắc nhở bạn cần cẩn trọng đề phòng kẻ tiểu nhân ẩn mình trong bóng tối chỉ chờ cơ hội bạn để lộ sơ hở. Trong bất cứ hành động hay quyết định nào, bản mệnh cũng chớ được lơ là chủ quan.

Con số may mắn: 2, 24, 44

Màu sắc may mắn: Cam, xám, nâu

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo