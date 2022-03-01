Bước qua 0h ngày (1/3) Thần Tài hoan hỷ vẫy gọi, 3 con giáp phúc khí gia tăng, tiền tài bùng nổ - muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 07:36

Con giáp này nhờ được may mắn trời ban mà tìm được cơ hội hái ra tiền.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, sau ngày 1/3, tuổi Mùi sẽ có bước ngoặt lớn trong vận trình của mình. Con giáp này nhờ được may mắn trời ban mà tìm được cơ hội hái ra tiền. Dù người làm công ăn lương hay người tự kinh doanh đều gặp được may mắn.

Đây là lúc tuổi Mùi không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội công việc nào. Có thể nhiệm vụ đó sẽ khiến tuổi mùi phải vất vả, bỏ ra nhiều công sức nhưng bù lại thành quả sẽ rất xứng đáng.

Dự báo đây là khoảng thời gian mà tuổi Mùi thành công rực rỡ trong sự nghiệp, có thể được tăng lương, thăng chức.

Tuổi Tỵ

Xem tài lộc của 12 con giáp năm 2021, năm Tân Sửu có thể nói là 1 năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tỵ. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cải thiện cuộc sống.

Bước qua 0h ngày (1/3) Thần Tài hoan hỷ vẫy gọi, 3 con giáp phúc khí gia tăng, tiền tài bùng nổ - muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Chỉ cần xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, không cả tin nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác thì không lo nghèo.

Ngoài ra, bản mệnh cần luôn nhắc nhở bản thân làm ăn chân chính, chớ nghĩ cách làm giàu nhanh mà có thể vướng vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật.

Tuổi Thân

Xét về độ nhạy bén về tiền bạc thì người tuổi Thân luôn đứng đầu. Chỉ là do thời thế còn chưa thuận mà vẫn còn gặp nhiều trở lực. Nhưng tới tháng 3, khi cát khí chiếm ưu thế, vận trình tuổi Thân hanh thông bất ngờ, ví như màn mây đen che phủ tạm thời biến mất. Nhân cơ hội này mà mưu đại sự, tăng khối lượng tài sản lên bằng lần so với bình thường. 

 

Theo tử vi tháng 3 tuổi Thân cho thấy, đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà những chú Khỉ sẽ tìm được nhiều cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

 

Có thể hiện tại tuổi này đang thấy mọi thứ mơ hồ nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, bạn nhất định sẽ thành công vang dội. 

 

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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