Bước qua 0h đêm nay (3/8/2022), Thần Phật độ trì, 3 con giáp may mắn vượt trội, nảy lộc nở hoa, tài lộc ùa về nhà, muốn gì được nấy, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 10:50

Tử vi con giáp dự đoán, bước qua 0h đêm nay, có 3 con giáp được Thần Phật độ trì, ngồi không cũng giàu, tài lộc nở hoa, cuộc sống sang trang mới.

Tuổi Mão

Bước qua 0h đêm nay (3/8), con giáp tuổi Mão có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của Mão vô cùng rộng cửa, giúp mệnh chủ tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu.

Tài vận của người tuổi Mão nở rộ hơn trước. Thời gian trước, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp tuổi Mão vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí. Thời gian này, Mão gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ.

Đường công danh, sự nghiệp của tuổi Mão ngày càng thăng tiến, xuôi chèo mát mái. Con giáp này bỏ ra nhiều công sức và gặt hái được quả ngọt. Khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tình hình tài chính của tuổi Mão cũng có cải thiện.

Bước qua 0h đêm nay (3/8/2022), Thần Phật độ trì, 3 con giáp may mắn vượt trội, nảy lộc nở hoa, tài lộc ùa về nhà, muốn gì được nấy, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh 1
Bước qua 0h đêm nay (3/8), con giáp tuổi Mão có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian này, những người cầm tinh con Lợn sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Đặc biệt khi vận may đang lội ngược dòng, con giáp này có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ Thần Tài chiếu cố.

Người tuổi Hợi trong thời gian này sẽ nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Hợi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi công việc mà cấp trên giao phó và làm tốt nó nhất có thể. Chắc chắn, một số đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Hợi.

Bước qua 0h đêm nay (3/8/2022), Thần Phật độ trì, 3 con giáp may mắn vượt trội, nảy lộc nở hoa, tài lộc ùa về nhà, muốn gì được nấy, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh 2
Thời gian này, những người cầm tinh con Lợn sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua 0h đêm nay, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Đây là giai đoạn có nhiều chuyển biến với tuổi Tuất, tuổi Sửu sẽ có bước tiến mới, vận trình thay đổi bất ngờ. Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp ổn định hơn, tài lộc nở rộ, gia đạo an yên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tài vận của tuổi Sửu từ giai đoạn này trở đi được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe của mệnh chủ sẽ thực hiện được.

Bước qua 0h đêm nay (3/8/2022), Thần Phật độ trì, 3 con giáp may mắn vượt trội, nảy lộc nở hoa, tài lộc ùa về nhà, muốn gì được nấy, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh 3
Tài vận của tuổi Sửu từ giai đoạn này trở đi được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, Bồ Tát hộ mệnh, 3 con giáp kiếm tiền như nước, may mắn hưởng trọn lộc trời, trúng sỗ dễ như chơi, làm ăn thuận lợi, một bước lên tiên

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, Bồ Tát hộ mệnh, 3 con giáp kiếm tiền như nước, may mắn hưởng trọn lộc trời, trúng sỗ dễ như chơi, làm ăn thuận lợi, một bước lên tiên

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, những con giáp này có tài lộc dồi dào, đại phú đại quý, gặp dữ hóa lành, có cơ hội làm giàu, kiếm nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi hàng ngày tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng