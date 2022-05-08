Bước chân phải đụng thần tài, bước chân trái đụng quý nhân, 90 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp này, "gánh tiền mỏi lưng", cẩn thận kẻo sức khỏe sa sút vì thức đêm đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 12:12

Tử vi 90 ngày tới dự báo rằng đường quan lộ của 3 con giáp này sẽ vô cùng rực rỡ. Con giáp này vốn tính ngay thẳng, chính trực nên đi đâu cũng có người yêu mến.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, 90 ngày tới các cô nàng tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng Dần Hợi Nhị Hợp, nếu người nào đinh kinh doanh bán hàng sẽ có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực. Hơn nữa có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên hãy tự tin cố gắng hết sức làm việc để thu lộc nhé.

Tình duyên gia đạo của tuổi Hợi có khá nhiều biến động như có thêm thành viên mới, củng cố thêm niềm tin hy vọng và tình yêu.

Bước chân phải đụng thần tài, bước chân trái đụng quý nhân, 90 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp này, 'gánh tiền mỏi lưng', cẩn thận kẻo sức khỏe sa sút vì thức đêm đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuộc sống ai cũng từng vấp phải nhiều khó khăn, thử thách và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ. Nhưng vì số mệnh Rồng của mình mà tuổi Thìn có thể một mình chống chọi với mọi thứ. Bất kể họ sinh ra trong gia đình nào, tuổi Thìn vẫn có khả năng tự lập và tự tạo dựng cơ ngơi cho chính mình.

Tử vi 90 ngày tới dự báo rằng đường quan lộ của người tuổi Thìn sẽ vô cùng rực rỡ. Con giáp này vốn tính ngay thẳng, chính trực nên đi đâu cũng có người yêu mến. Họ luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Tuổi Thìn có thể được cất nhắc lên vị trí mới cao hơn, hưởng mức lương thưởng lớn hơn. Trong tương lai, tuổi Thìn có thể gặt hái được thành công rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư tài chính có thể gặp cơ hội đổi đời.

Bước chân phải đụng thần tài, bước chân trái đụng quý nhân, 90 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp này, 'gánh tiền mỏi lưng', cẩn thận kẻo sức khỏe sa sút vì thức đêm đếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào 90 ngày tới, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

3 tháng kể từ tháng 8/2022 trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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