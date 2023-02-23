Bồ Tát gieo quẻ sang giàu, 3 tuổi bứt phá làm ăn cuối tháng 2 Dương ôm cả núi tiền, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 17:35

Càng về cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này càng có nhiều may mắn, làm gì cũng dễ dàng thuận lợi.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, luôn nắm bắt vấn đề nhanh chóng và giỏi vận dụng kiến thức vào thực tế. Từ nhỏ, vận thế của họ đã tốt hơn những người khác, đến khi đi làm, họ cũng nhanh chóng được lòng người vì cách đối nhân xử thế. 

Bồ Tát gieo quẻ sang giàu, 3 tuổi bứt phá làm ăn cuối tháng 2 Dương ôm cả núi tiền, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 1

Chính vì lẽ đó mà tuổi Thân thường được sự phù hộ của Thần Phật, một đời sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn. Khi kết thúc được sự xâm hại của vận rủi, vận may sẽ gõ cửa, đại phúc đại quý.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người chín chắn và tài giỏi. Dù làm ở lĩnh vực nào họ cũng cố gắng hết mình để thu lại lợi ích tốt nhất.

Theo tử vi học, càng về cuối tháng 2 dương lịch, tài lộc của người cầm tinh con Rắn sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn.

Bồ Tát gieo quẻ sang giàu, 3 tuổi bứt phá làm ăn cuối tháng 2 Dương ôm cả núi tiền, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 2

Người tuổi Tỵ được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phần lớn tính cách đều thành thực, trung hậu, trọng nghĩa khí. Khi làm việc, họ luôn cố gắng hết sức mình, tìm mọi cách để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc như vậy nên họ dễ dàng giành được sự tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Với bạn bè, họ luôn rất coi trọng, xem đó như tình anh em máu mủ ruột rà, bạn bè của con giáp này rất nhiều, có thể nói là “tứ hải giai huynh đệ”. Duyên bạn bè của người tuổi Hợi giúp họ vượt mọi sóng gió, được bạn bè sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi cần.

Bồ Tát gieo quẻ sang giàu, 3 tuổi bứt phá làm ăn cuối tháng 2 Dương ôm cả núi tiền, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 3

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó thì con giáp này vẫn có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, bình thản vượt khó khăn, thẳng tiến trên đường đời, tự tạo cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp này vốn chăm chỉ lại sống đức độ nên Trời thương cho mệnh sung túc, tháng 3 và tháng 4 năm nay dễ đời đời giàu sang.

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