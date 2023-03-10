Bồ Tát ban phúc đúng 20h ngày 10/3: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 03:00

Những người thuộc 3 con giáp này luôn có ý thức hoàn thiện bản thân mình, làm việc gì cũng nỗ lực, chăm chỉ. Đây sẽ là khoảng thời gian họ mở ra cơ hội sự nghiệp, tài lộc đến từ mọi hướng.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão dũng cảm và mạnh mẽ. Họ có một nghị lực kiên cường, dù gặp phải thất bại cũng sẽ tự động viên mình làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho công việc. Người tuổi này có đầu óc linh hoạt, lại chăm chỉ chịu khó nên nhất định sẽ làm nên thành quả tốt, mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Bồ Tát ban phúc đúng 20h ngày 10/3: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ thấy sự nghiệp của mình chuyển biến tích cực rõ rệt. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, người tuổi Mão vận trình sự nghiệp suôn sẻ hơn, làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Nếu biết nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn với những chú Mèo.

Tuổi Thìn

Vốn dĩ tuổi Thìn trời sinh “số sướng” khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

Song khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này, bởi bạn luôn thông minh để tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc. Đây là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể.

Bồ Tát ban phúc đúng 20h ngày 10/3: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Tuổi Ngọ

Đối với những người tuổi Ngựa, tất cả những điều may mắn sẽ tăng gấp đôi. Tuổi Ngọ là những người thích sự thay đổi trong cuộc sống. Họ không chịu được cảm giác mãi đứng yên một chỗ và sẽ càng không bao giờ chịu lùi bước khi gặp khó khăn. Người tuổi này rất lạc quan, năng động và nhiệt tình; có thể đảm nhận nhiều công việc, vị trí khác nhau và đạt năng suất cao hơn người khác.

Bồ Tát ban phúc đúng 20h ngày 10/3: 3 con giáp đón nhận ân huệ, được tài, được lộc, được cả lòng người, sự nghiệp khởi sắc, tiền vào cuồn cuộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này đặc biệt coi trọng danh dự, chữ tín, một khi được giao nhiệm vụ sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Tới đây sẽ là lúc con giáp này thu về thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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