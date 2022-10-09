Bất ngờ trước 3 con giáp bỗng chốc đổi vận trong 10 ngày tới, tài lộc ùa về, quý nhân phụ trợ, chuyện dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 19:25

Dù trước kia có khó khăn hay trở ngại bao nhiêu đi nữa thì 3 con giáp này vẫn phất lên như diều gặp gió trong 10 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vô cùng thực tế và có khả năng chịu đựng rất tốt, có tĩnh nhẫn nại cao nhưng lại không giỏi giao tiếp. Trong 10 ngày tới, người tuổi Ngọ và Thái Tuế tạo thành vận thế Tam Hợp, hơn nữa cung mệnh con giáp này lại xuất hiện sao “Kim Quỹ” nên có rất nhiều nguồn thu dồi dào ở cả chính và phụ. 

Những ngày này, nếu người tuổi Ngọ muốn mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư thì nên xem xét vì lợi nhuận chắc chắn không nhỏ. Còn những người làm công ăn lương thì thời gian này cũng sẽ gặp đầy may mắn bởi sẽ xuất hiện cơ hội thăng chức tăng lương.

Bất ngờ trước 3 con giáp bỗng chốc đổi vận trong 10 ngày tới, tài lộc ùa về, quý nhân phụ trợ, chuyện dữ hóa lành - Ảnh 1
Những người tuổi Ngọ vô cùng thực tế và có khả năng chịu đựng rất tốt, có tĩnh nhẫn nại cao nhưng lại không giỏi giao tiếp. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có đầu óc linh hoạt nhạy bén, nhạy cảm với các con số, đáng tiếc là con giáp này lại thiếu tính kiên nhẫn và khả năng chấp hành. Chính vì thế, con giáp này có khả năng bổ trợ và quản lý người khác rất tốt, chỉ cần hợp tác, nhất định cả đôi bên sẽ cùng có lợi, sinh tài phát lộc là chuyện hoàn toàn dễ dàng.

Trong 10 gày tới, con giáp này thăng tiến vượt bậc, do đó làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ và hầu như sẽ không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh.

Bất ngờ trước 3 con giáp bỗng chốc đổi vận trong 10 ngày tới, tài lộc ùa về, quý nhân phụ trợ, chuyện dữ hóa lành - Ảnh 2
Người tuổi Hợi có đầu óc linh hoạt nhạy bén, nhạy cảm với các con số, đáng tiếc là con giáp này lại thiếu tính kiên nhẫn và khả năng chấp hành. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ  

Dự đoán trong 10 ngày tới là khoảng thời gian rất thuận lợi với người tuổi Tỵ, công việc đều có người ở sau trợ lực. 

Về phương diện tình cảm nếu ai chưa có gia đình năm nay sẽ gặp được ý trung nhân. Còn đang yêu thì cực kỳ ngọt ngào. 10 ngày tới là khoảng thời gian khá may mắn với con giáp này.  

Nếu có ý định khởi nghiệp thì cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây là thời điểm họ nhận được không chỉ là tiền tài mà còn danh tiếng và địa vị. Vậy nên, con giáp tuổi Tỵ nên nắm bắt thời điểm sắp tới để hoàn thành các dự định của bản thân. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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