Bắt đầu từ ngày mai (5/10/2022), 'Thần Tài chốt sổ vàng', định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tình - tiền chạm nóc, cuộc sống giàu sang, chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 18:05

Bắt đầu từ ngày mai (5/10/2022), là thời điểm bừng sáng trong mọi mặt của cuộc sống của 3 con giáp sau đây.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bắt đầu từ ngày mai (5/10/2022), Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc. Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Bắt đầu từ ngày mai (5/10/2022), 'Thần Tài chốt sổ vàng', định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tình - tiền chạm nóc, cuộc sống giàu sang, chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim - Ảnh 1
 Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc. Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian tới, mặt tài lộc của người tuổi Sửu dù lâm suy vận nhưng lại khá ổn định. Bởi bạn biết cách tiết kiệm đồng tiền hơn, biết tránh những nơi khiến mình phải chi tiêu lãng phí. Bắt đầu từ ngày mai (5/10/2022), thói quen ham chơi và thử những trò trúng thưởng, đỏ đen sẽ được hạn chế rất nhiều. Người tuổi Sửu sẽ biết bảo vệ túi tiền của mình hơn.

Chăm chỉ, chịu khó là tính cách nổi trội của người tuổi Sửu trong công việc. Bạn biết vận dụng đầu óc linh hoạt vào các kế hoạch đã định sẵn, luôn đặt mục tiêu cho bản thân, dù là trong công việc hay cuộc sống. Bạn muốn mọi góc cạnh của công việc phải luôn tốt đẹp.

Bắt đầu từ ngày mai (5/10/2022), 'Thần Tài chốt sổ vàng', định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tình - tiền chạm nóc, cuộc sống giàu sang, chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim - Ảnh 2
Bạn biết vận dụng đầu óc linh hoạt vào các kế hoạch đã định sẵn, luôn đặt mục tiêu cho bản thân, dù là trong công việc hay cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bắt đầu từ ngày mai (5/10/2022), tuổi Mão gặp nhiều may mắn nhờ Chính Quan soi sáng. Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. Bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp.

Nhờ có Chính Quan lâm vào đại vận mà vận tiền nong thêm phần tốt đẹp. Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều. Nhờ đó, các giấy tờ con số luôn được người tuổi Mão tính toán và sắp đặt gọn gàng, chi tiết.

Bắt đầu từ ngày mai (5/10/2022), 'Thần Tài chốt sổ vàng', định mệnh an bài điềm tốt cho 3 con giáp, tình - tiền chạm nóc, cuộc sống giàu sang, chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim - Ảnh 3
Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (5/10/2022), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, cuộc sống vươn lên như 'Phượng Hoàng tung cánh', dù làm gì cũng sẽ thành công

Sau ngày mai (5/10/2022), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, cuộc sống vươn lên như 'Phượng Hoàng tung cánh', dù làm gì cũng sẽ thành công

Sau ngày mai (5/10/2022), 3 con giáp may mắn dưới đây ‘mưa tài lộc đổ ập xuống’, công việc thuận lợi, tình tiền đề huề.

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