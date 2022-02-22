Bắt đầu từ ngày 23/02/2022, những con giáp sau nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền về chật két, sắm vàng nặng trĩu

Người tuổi Dần gặp khá nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều. Vận trình công danh sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy nhờ Ấn Quan tương trợ. Đặc biệt, bạn sẽ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán trong thời gian tới.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất.

Người tuổi Dần gặp khá nhiều may mắn, từ đó vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của con giáp may mắn này tiến triển khá suôn sẻ. Mọi việc được vận hành theo đúng kế hoạch đã đặt ra, đạt được nhiều thu hoạch khả quan, mức độ uy tín của bạn trong tập thể nhờ vậy cũng tăng lên, khiến lương thưởng cũng ổn định. Thậm chí, nhiều người sẽ nhận được khoản thưởng hậu hĩnh.

Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi. Bạn có thể cởi mở để đón nhận sự quan tâm của mọi người và cho người chân thành với mình cơ hội.

Công việc của người tuổi Mùi này tiến triển khá suôn sẻ - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Túi tiền của người tuổi Tuất đã dư dả hơn bởi vì bạn thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ. Đồng thời, bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời, cuộc sống thời gian tới vừa ấm êm về tình cảm, vừa đủ đầy về vật chất.

Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới, khi bạn chú ý hơn đến cách ăn mặc và cư xử. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, người độc thân cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó, chắc chắn bạn sẽ tìm được bến bờ phù hợp.

Túi tiền của người tuổi Tuất đã dư dả hơn bởi vì bạn thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.