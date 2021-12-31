Bắt đầu từ ngày 2/1/2022, ba con giáp sau sẽ quét sạch 'mây mù', đổi vận giàu sang, tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 31/12/2021 09:00

Bước sang ngày 2/1/2022, 3 con giáp sẽ quét sạch "mây mù", đổi vận giàu sang, tiền tài ngập lối.

Tuổi Mẹo

Mọi việc của con giáp may mắn này đều sẽ hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của bạn rất cao. Đồng thời, bạn thích hợp đầu tư kinh doanh, hợp tác sinh lời, người theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cất nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, bạn có phong cách cuốn hút nên thường được người khác phái để ý, có thể coi là những người đào hoa. Do đó, bạn cần nhiều thời gian mới có thể xây dựng được một mối quan hệ nghiêm túc.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này được sao Cát Tinh chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. 

Mối quan hệ tình cảm của bạn cũng được thúc đẩy trong tuần mới này nhờ những buổi hẹn hò và những hành động đầy quan tâm từ người ấy. Ngoài ra, bạn sẽ có một thể trạng tuyệt vời để làm mọi điều mình thích trong thời gian sắp tới.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực. Chính vì vậy, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn thúc đẩy sự tăng lên của tiền bạc, chất lượng cuộc sống được nâng cao khiến ai cũng phải ghen tị.

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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