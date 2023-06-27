Bắt đầu từ tháng 7, các con giáp sau được Phật Bà chống lưng nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 15:12

Từ tháng 7, 3 tuổi này sẽ bất ngờ nhận được lộc lớn. Họ sẽ bước qua thời điểm Tam Tai và gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp, tiền tài.

Tuổi Mão 

Bắt đầu từ tháng 7, các con giáp sau được Phật Bà chống lưng nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 12 con giáp, tuổi Mão lúc nào cũng nổi tiếng là người khéo léo, tinh tế và vô cùng khôn ngoan. Ngoài ra, họ còn là người chăm chỉ, hoà đồng và ham học hỏi nên thường nhận được sự yêu mến từ bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này khôn ngon quá mức khiến cho nhiều người xung quanh đánh giá, bàn tán. Để tránh gây sự chú ý và nhận phải những cái nhìn không mấy thiện cảm, ghen tị, người tuổi Mão cần chú ý hơn khi giao tiếp với người khác, đặc biệt là những kẻ ghen ghét họ.

Bằng sự linh hoạt và khả năng ngoại giao của mình, người tuổi Mão thường đạt được rất nhiều thành công ở độ tuổi khá trẻ. Từ tháng 7, người tuổi mão sẽ bất ngờ nhận được lộc lớn. Họ sẽ bước qua thời điểm Tam Tai và gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp, tiền tài. Với tuổi Mão làm kinh doanh, đây có thể là thời điểm công việc của họ đạt được doanh thu cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tuổi Tị 

Người tuổi Tị được trải qua cảm giác "khổ tận cam lai" từ tháng 7. Nếu như đầu tuần, bạn liên tục phải đấu tranh với cấp trên và đồng nghiệp để bảo vệ ý kiến của mình thì đến cuối tuần, bạn có thể khiến mọi người nhìn nhận mình bằng con mắt khác xưa nhờ thành quả lao động đáng ngưỡng mộ.

 

Phương diện tài chính nhìn chung thiên về ổn định. Bạn tiếp tục các kế hoạch trước đó của mình để tiền có thể chảy đều đều vào túi. Khi có thời gian rảnh, bạn thường bổ sung thêm kiến thức cho mình để có thể đưa ra các quyết sách đúng đắn trong tương lai.

 

Người độc thân có nhân duyên khá tốt, chỉ cần bạn mong muốn đến với ai thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải thận trọng trong việc chọn lựa.

 

Tuổi Sửu 

 

Bắt đầu từ tháng 7, các con giáp sau được Phật Bà chống lưng nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu luôn có thái độ nghiêm khắc và kiên trì. Họ có thể phân tích vấn đề một cách rõ ràng, nắm bắt được bản chất và đưa ra những quyết định đúng đắn bất kể ở thời điểm nào. Sau Tết Đoan ngọ, những người cầm tinh con giáp Sửu sẽ gặp may mắn bất ngờ. Họ có cơ hội tuyệt vời để tạo nên màn trình diễn ấn tượng.

Đồng thời, về mặt gia đình và các mối quan hệ, người tuổi Sửu cũng có những bước cải thiện rõ rệt, sẵn sàng cùng người yêu phát triển hơn nữa, tạo dựng hôn nhân và gia đình hạnh phúc trong tương lai. Đây sẽ là một bước quan trọng trong cuộc đời của những người sinh ra dưới cung Sửu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Từ ngày mai, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, vận trình của 3 tuổi này thay đổi đầy hứa hẹn, đường tài lộc vô cùng hanh thông, suôn sẻ

Từ ngày mai, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, vận trình của 3 tuổi này thay đổi đầy hứa hẹn, đường tài lộc vô cùng hanh thông, suôn sẻ

May mắn cũng sẽ tìm đến với 3 tuổi này từ ngày mai. Các con giáp này không có gì phải lo lắng, bởi cát khí vượng giúp cho bản mệnh dễ dàng đạt được những điều mình muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay