Bắt đầu từ ngày 6/3 đến hết tháng, vận trình bay cao, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, vươn tay hái lộc, vàng bạc phủ đầy nhà

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này vượng vận quý nhân, dễ gặt hái thành công.

Tuổi Mão Là người vị tha, không thích chấp nhặt, làm lớn chuyện nên Mão được xem là con giáp có tấm lòng thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhờ thế, Mão tích được nhiều công đức, trời Phật "cưng như trứng mỏng". Từ ngày 6/3 đến hết tháng, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của Mão sẽ vượng lên thấy rõ. Mão hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi Thần Tài.

Từ ngày 6/3 đến hết tháng, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của Mão sẽ vượng lên thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi tính tình hào sảng, phóng khoáng. Bản mệnh phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nhãn quang tinh tường. Thời gian vừa qua, người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn, khúc mắc trong công việc. Thế nhưng Mùi không vì thế nản lòng, nhụt chí. Bản mệnh cần tập trung và cẩn trọng trong từng đường đi, nước bước của mình. Người nào đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì sẽ là cơ hội tốt để bản mệnh làm lại từ đầu. Từ ngày 6/3 đến hết tháng, Mùi có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Người làm đầu tư, kinh doanh hứa hẹn sẽ sinh lời lớn. Người làm công ăn lương đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Từ ngày 6/3 đến hết tháng, Mùi có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Từ ngày 6/3 đến hết tháng là thời điểm tốt để Sửu nắm bắt cơ hội củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh, chức tước. Phong độ của Sửu đang ở đỉnh cao, lại thêm cát khí ngập tràn nên không có gì lạ khi Sửu sẽ có bước tiến vượt bậc. Thời điểm này có thể Sửu sẽ khá bận rộn, tuy nhiên, nhờ năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề cũng như đồng nghiệp và cấp trên là quý nhân luôn tận tình hỗ trợ nên bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Với người làm kinh doanh, hàng hóa dồn dập khiến Sửu bận tối mắt tối mũi nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Hơn nữa, quý nhân có thể giúp Sửu giành được lợi thế so với đối thủ. Vì tìm được chỗ đứng cho mình nên bản mệnh không phải lo bị cạnh tranh. Từ ngày 6/3 đến hết tháng là thời điểm tốt để Sửu nắm bắt cơ hội củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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