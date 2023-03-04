Bắt đầu từ ngày 6/3 đến hết tháng, vận trình bay cao, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, vươn tay hái lộc, vàng bạc phủ đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 14:57

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này vượng vận quý nhân, dễ gặt hái thành công.

Tuổi Mão

Là người vị tha, không thích chấp nhặt, làm lớn chuyện nên Mão được xem là con giáp có tấm lòng thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhờ thế, Mão tích được nhiều công đức, trời Phật "cưng như trứng mỏng".

Từ ngày 6/3 đến hết tháng, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của Mão sẽ vượng lên thấy rõ. Mão hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi Thần Tài.

Bắt đầu từ ngày 6/3 đến hết tháng, vận trình bay cao, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, vươn tay hái lộc, vàng bạc phủ đầy nhà - Ảnh 1
Từ ngày 6/3 đến hết tháng, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của Mão sẽ vượng lên thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hào sảng, phóng khoáng. Bản mệnh phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nhãn quang tinh tường. Thời gian vừa qua, người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn, khúc mắc trong công việc. Thế nhưng Mùi không vì thế nản lòng, nhụt chí. Bản mệnh cần tập trung và cẩn trọng trong từng đường đi, nước bước của mình.

Người nào đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì sẽ là cơ hội tốt để bản mệnh làm lại từ đầu. Từ ngày 6/3 đến hết tháng, Mùi có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Người làm đầu tư, kinh doanh hứa hẹn sẽ sinh lời lớn. Người làm công ăn lương đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Bắt đầu từ ngày 6/3 đến hết tháng, vận trình bay cao, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, vươn tay hái lộc, vàng bạc phủ đầy nhà - Ảnh 2
Từ ngày 6/3 đến hết tháng, Mùi có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ ngày 6/3 đến hết tháng là thời điểm tốt để Sửu nắm bắt cơ hội củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh, chức tước. Phong độ của Sửu đang ở đỉnh cao, lại thêm cát khí ngập tràn nên không có gì lạ khi Sửu sẽ có bước tiến vượt bậc.

Thời điểm này có thể Sửu sẽ khá bận rộn, tuy nhiên, nhờ năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề cũng như đồng nghiệp và cấp trên là quý nhân luôn tận tình hỗ trợ nên bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao.

Với người làm kinh doanh, hàng hóa dồn dập khiến Sửu bận tối mắt tối mũi nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Hơn nữa, quý nhân có thể giúp Sửu giành được lợi thế so với đối thủ. Vì tìm được chỗ đứng cho mình nên bản mệnh không phải lo bị cạnh tranh.

Bắt đầu từ ngày 6/3 đến hết tháng, vận trình bay cao, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, vươn tay hái lộc, vàng bạc phủ đầy nhà - Ảnh 3
Từ ngày 6/3 đến hết tháng là thời điểm tốt để Sửu nắm bắt cơ hội củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Vận may chạm đỉnh trong tuần mới (6/3 - 12/3), Tam Hội ghé thăm nâng đỡ vận mệnh, 3 con giáp có tài lộc cao ngất, của cải dư dôi, cuộc sống sung túc

Vận may chạm đỉnh trong tuần mới (6/3 - 12/3), Tam Hội ghé thăm nâng đỡ vận mệnh, 3 con giáp có tài lộc cao ngất, của cải dư dôi, cuộc sống sung túc

Sự giúp đỡ của Tam Hội giúp 3 những con giáp này có sự nghiệp hưng thịnh, chuyện kiếm tiền nằm trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tháng 3 tử vi hàng ngày con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 46 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc