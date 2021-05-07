Bàn chân có nốt ruồi ở 3 vị trí này, tương lai không làm đại gia cũng là tỷ phú, cuộc đời viên mãn phúc đức tề thiên

Nếu ở bên dưới phần gót chân bạn đang có một nốt ruồi thì xin chúc mừng bạn, bởi đây chính là nốt ruồi mang lại tài lộc, may mắn cho người sở hữu. Xét theo nhân tướng học, người có nốt ruồi ở bàn chân mà nằm ngay dưới gót, càng đậm màu thì cuộc sống càng may mắn, tiền đồ xán lạn, tiền tài rộng mở.

Chưa hết, những người có nốt ruồi dưới gót chân còn dự đoán vận mệnh của một người khá chính xác. Theo đó, ai sở hữu nốt ruồi như vậy đều có khả năng trở thành lãnh đạo. Do bản tính những người này thường rất độc lập, quyết đoán, làm gì dũng thuận lợi, mang lại thành quả bất ngờ.

Theo nhân tướng học, nốt ruồi nằm ở giữa các ngón nhân thường là nốt ruồi mang đến may mắn cho người sở hữu. Đây được xem là nốt ruồi tài lộc, bởi nếu ai có được nó thường sẽ giàu hoặc rất giàu, ít ai có cuộc sống nghèo hàn khổ sở. Với nam giới, nốt ruồi này giúp họ dễ thăng quan tiến chức, còn với nữ giới thì đây là báo hiệu cho một vận mệnh suôn sẻ, vượng phu ích tử, cuộc đời càng về sau càng viên mãn.

Sở hữu nốt ruồi ngay kẽ ngón chân, dù nam hay nữ cũng có cuộc sống giàu sang viên mãn khó ai sánh kịp - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ngay dưới lòng bàn chân

Một vị trí nốt ruồi may mắn nữa chính là ở dưới lòng bàn chân. Thường những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường đã giàu có từ trong trứng nước, mới sinh ra đã gặp muôn vàn may mắn, mọi chuyện đều suôn sẻ hơn người.

Có được nốt ruồi dưới lòng bàn chân, chủ nhân sở hữu chẳng cần phải lo gì vì tương lai thế nào cũng thành tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia phong thủy cho biết, nốt ruồi dưới lòng bàn chân mang lại vượng khí cho người chủ, giúp họ làm ăn phát tài, phát đạt, tích lũy được của cải ê hề. Cuộc sống không những giàu sang phú quý mà còn cực kỳ viên mãn, êm xuôi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.