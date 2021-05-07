Bàn chân có nốt ruồi ở 3 vị trí này, tương lai không làm đại gia cũng là tỷ phú, cuộc đời viên mãn phúc đức tề thiên

Tâm linh - Tử vi 07/05/2021 06:00

Theo nhân tướng học, nếu có nốt ruồi ở bàn chân đúng 3 vị trí này thì chủ nhân kiểu gì cũng giàu sụ, càng về lâu dài càng có cơ đồ vững chãi không ai sánh kịp.

Nốt ruồi nằm dưới gót bàn chân

Nếu ở bên dưới phần gót chân bạn đang có một nốt ruồi thì xin chúc mừng bạn, bởi đây chính là nốt ruồi mang lại tài lộc, may mắn cho người sở hữu. Xét theo nhân tướng học, người có nốt ruồi ở bàn chân mà nằm ngay dưới gót, càng đậm màu thì cuộc sống càng may mắn, tiền đồ xán lạn, tiền tài rộng mở.

not ruoi o ban chan 1
Nốt ruồi ở gót chân là báo hiệu cho tương lai may mắn của chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Chưa hết, những người có nốt ruồi dưới gót chân còn dự đoán vận mệnh của một người khá chính xác. Theo đó, ai sở hữu nốt ruồi như vậy đều có khả năng trở thành lãnh đạo. Do bản tính những người này thường rất độc lập, quyết đoán, làm gì dũng thuận lợi, mang lại thành quả bất ngờ.

Nốt ruồi nằm ở kẽ ngón chân

Theo nhân tướng học, nốt ruồi nằm ở giữa các ngón nhân thường là nốt ruồi mang đến may mắn cho người sở hữu. Đây được xem là nốt ruồi tài lộc, bởi nếu ai có được nó thường sẽ giàu hoặc rất giàu, ít ai có cuộc sống nghèo hàn khổ sở. Với nam giới, nốt ruồi này giúp họ dễ thăng quan tiến chức, còn với nữ giới thì đây là báo hiệu cho một vận mệnh suôn sẻ, vượng phu ích tử, cuộc đời càng về sau càng viên mãn.

not ruoi o ban chan 2
Sở hữu nốt ruồi ngay kẽ ngón chân, dù nam hay nữ cũng có cuộc sống giàu sang viên mãn khó ai sánh kịp - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ngay dưới lòng bàn chân

Một vị trí nốt ruồi may mắn nữa chính là ở dưới lòng bàn chân. Thường những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường đã giàu có từ trong trứng nước, mới sinh ra đã gặp muôn vàn may mắn, mọi chuyện đều suôn sẻ hơn người.

not ruoi o ban chan 3
 Có được nốt ruồi dưới lòng bàn chân, chủ nhân sở hữu chẳng cần phải lo gì vì tương lai thế nào cũng thành tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia phong thủy cho biết, nốt ruồi dưới lòng bàn chân mang lại vượng khí cho người chủ, giúp họ làm ăn phát tài, phát đạt, tích lũy được của cải ê hề. Cuộc sống không những giàu sang phú quý mà còn cực kỳ viên mãn, êm xuôi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp tài sản tăng vọt, may mắn ngập tràn trong đầu tháng 4 âm lịch sắp tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp tài sản tăng vọt, may mắn ngập tràn trong đầu tháng 4 âm lịch sắp tới

Theo như dự đoán của tử vi hàng ngày, khi vừa bước sang tháng 4 âm lịch, những người cầm tinh 3 con giáp này sẽ liên tục đối diện vận may, tiền của ào ào vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyên gia phong thủy Nốt ruồi ở chân nốt ruồi tài lộc

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt