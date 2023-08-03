Ai nghèo mặc ai: Đúng 10h ngày 4/8, các con giáp này được Thần Tài độ mệnh, giàu có hơn người, nhiều cơ hội thu về tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 03/08/2023 13:27

Đúng 10h ngày 4/8, 3 con giáp này tận hưởng mùa hè đặc biệt viên mãn của mình. Họ gặt hái vụ mùa bội thu, lộc lá dư dả.

Tuổi Thìn 

Ai nghèo mặc ai: Đúng 10h ngày 4/8, các con giáp này được Thần Tài độ mệnh, giàu có hơn người, nhiều cơ hội thu về tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn là con giáp thông minh, có khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ yêu hòa bình và lễ nghĩa, đánh giá thế giới theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của riêng họ. Họ có đầu óc nhanh nhạy, thông minh và giỏi xử lý các mối quan hệ phức tạp khác nhau.

Đúng 10h ngày 4/8, những người cầm tinh con rồng này sẽ mở ra một thời kỳ may mắn. Trong sự nghiệp, họ có thể nhận được sự công nhận và giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên, có cơ hội đạt được những vị trí cao hơn.

Về tình duyên, Rồng độc thân có cơ hội gặp được người yêu lý tưởng và bắt đầu hẹn hò, sự thấu hiểu và hòa hợp ngầm giữa hai người sẽ lên một tầm cao mới.

Về tài lộc, con giáp số đỏ này sẽ có cơ hội tốt để đầu tư hoặc kinh doanh ở một lĩnh vực mới và thu được lợi nhuận tốt.

 

Thìn có thể củng cố kỹ năng giao tiếp của mình, giỏi quản lý cảm xúc và nhịp điệu cuộc sống, duy trì tâm trạng vui vẻ và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.

 

Tuổi Tý 

Theo tử vi Đúng 10h ngày 4/8, tuy hơi bận rộn, vất vả nhưng Tý có Tam Hội cục nâng đỡ nên bớt đi phần nào. Đi làm gặp họa có người giúp đỡ, đi làm ăn xa bị ăn hiếp cũng hay được bênh vực. Những người đi làm tự do thì cứ vui vẻ đối xử tốt với đồng nghiệp, có thể họ sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai.

Đường tài lộc may mắn được Tam Hợp cục soi sáng nên cũng có tiến triển hơn mọi ngày. Bản mệnh có thu nhập đều đều nhờ tài ăn nói và ngoại giao của mình. Dù gia đình chưa thuộc vào danh sách giàu nứt vách nhưng ít ra cũng có đủ tiền xoay xở lúc khó khăn.

Đường tình cảm không có gì đáng lo. Tý là con giáp sống biết điều, hiền lành nên hay được mọi người bắt chuyện, khen ngợi. Con cháu trong nhà bình an vô sự, không có họa lớn xảy đến.

Tuổi Mão 

Ai nghèo mặc ai: Đúng 10h ngày 4/8, các con giáp này được Thần Tài độ mệnh, giàu có hơn người, nhiều cơ hội thu về tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất dễ tính, khá hòa nhã. Họ luôn đối xử với bạn bè nhiệt tình, quan tâm thực lòng.

Con giáp này có đủ năng lực để thúc đẩy mơ ước thành hiện thực, nhanh chóng thực hiện mục tiêu đề ra. Cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ không quá mệt mỏi, có thể nắm bắt được cơ hội phát triển sự nghiệp trước mùa thu này.

Đúng 10h ngày 4/8, con giáp này tận hưởng mùa hè đặc biệt viên mãn của mình. Họ gặt hái vụ mùa bội thu, lộc lá dư dả. Mọi rối rắm, phiền muộn của người tuổi Mão cũng biến mất.

Con đường phía trước, con giáp này sẽ không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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