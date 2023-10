Ai khổ mặc ai: Tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này rũ sạch vận xui, TIỀN TÀI bát ngát, nhận doanh số khủng

Trong tháng cô hồn, người cầm tinh con Ngựa có thể có một số mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp hoăc cấp trên do vấn đề công việc. Lúc này, họ cần tỏ ra bình tĩnh, lắng nghe các ý kiến trái chiều thay vì phủ nhận ý kiến của người khác trong cuộc tranh luận. Tuy nhiên sau đó, người tuổi này đạt được nhiều thành tựu vang dội trong công việc. Thái độ làm việc siêng năng của họ có thể được lãnh đạo ghi nhận. Sự nghiệp của con giáp này nhờ đó mà lên cao. Người làm kinh doanh cũng tiếp xúc được với những người cùng chí hướng với mình, có cơ hội mở rộng phạm vi khách hàng. Không những tăng thu nhập nhờ các công việc chính, con giáp này còn kiếm thêm tiền nhờ các công việc thời vụ, môi giới. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, tuổi Thân là những người sống độc lập, sáng tạo, luôn lạc quan yêu đời dù cuộc sống có khó khăn như thế nào. Đa số những người tuổi này đều tạo dựng được sự nghiệp vững chắc khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên đôi lúc họ phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Trong cuộc sống, tuổi Thân cũng là người xông pha, biết tìm kiếm cơ hội tốt để đổi đời. Có những người tuy chưa gặp được vận nhưng vẫn chịu thương chịu khó, nhờ vậy mà khoảng thời gian trung vận và hậu vận được đền đáp xứng đáng. Mặc tháng cô hồn, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tối. Cụ thể, con giáp may mắn sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, tiền tài thì vào như thác đổ.