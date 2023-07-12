Đã tìm ra 3 con giáp gặp hạn nặng vào ngày mai 13/7/2023, chạy trời không khỏi nắng, công việc gặp biến cố, tình duyên trục trặc, cẩn thẩn mất tiền mất của

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 16:10

Tử vi ngày 13/7, 3 con giáp nên cẩn trọng chuyện tiền bạc để tránh tiền mất tật mang, không nên tin lời người khác để rước hoạ vào thân.

Tuổi Tý

Tuổi Tý gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của tuổi Tý.

Những kế hoạch của tuổi Tý đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, tuổi Tý sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Những lời nói ân cần quan tâm sẽ là phương thức hóa giải tốt nhất cho tình huống này.

Đã tìm ra 3 con giáp gặp hạn nặng vào ngày mai 13/7/2023, chạy trời không khỏi nắng, công việc gặp biến cố, tình duyên trục trặc, cẩn thẩn mất tiền mất của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi vui ngày 13/7/2023 cho thấy người tuổi Hợi vận trình tình cảm gặp may mắn, tìm được người phù hợp với bạn 

Công việc: Hôm nay, người tuổi Hợi trong công việc bị cấp trên khiển trách chưa hoàn thành tốt công việc được giao.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn may mắn tìm đúng người, cả hai hòa hợp từ tính cách đến việc sinh hoạt chung.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chưa gặp may, mức lương có thể giảm trong hôm nay.

Sức khoẻ: Tình trạng không có nhiều đáng ngại.

Tuổi Mùi 

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 13/7 diễn ra không được nhẹ nhàng. Có vẻ như người tuổi này sẽ phải đối diện với những khó khăn do người khác bất ngờ mang đến. Do đó, bản mệnh cần cẩn trọng với mối quan hệ xung quanh. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Con giáp này sẽ đối diện với nguy cơ phải mất một khoản tiền kha khá do người khác gây ra. Do đó, việc ký kết hợp đồng vào ngày này cần phải hết sức thận trọng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang lo. Sự bất đồng quan điểm khiến cho bạn và người ấy phát sinh nhiều mâu thuẫn. Đồng thời, công việc kém suôn sẻ khiến bạn buông lời lẽ không hay với đối phương.

Đã tìm ra 3 con giáp gặp hạn nặng vào ngày mai 13/7/2023, chạy trời không khỏi nắng, công việc gặp biến cố, tình duyên trục trặc, cẩn thẩn mất tiền mất của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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