Tử vi cuối tuần này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Đúng 3 ngày tới, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 2, công việc tới tay còn hỏng, tháng 3 này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 3, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản , chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên.

Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi này là những lời nói thẳng của họ đôi khi lại thành khó nghe, làm mất lòng người khác.

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Đúng 3 ngày tới, con giáp tuổi Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.

Năm nay, người tuổi Tuất còn gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Những người còn độc thân sẽ tìm được đối tượng phù hợp vì vậy chớ có bỏ lỡ cơ duyên, đặc biệt là các bạn nữ.

Những con giáp tuổi Tuất đã kết hôn có mối quan hệ ổn định. Đừng quên dành thời gian cho gia đình và quan tâm đến nửa kia nhiều nhất có thể.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là một trong 3 con giáp được coi là có cơ hội giàu có ngay từ tháng 5 đến tháng 12.

Người tuổi Sửu thời gian này được thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ nên có bước ngoặt lớn, có thể được thăng chức, tăng lương. Đúng 3 ngày tới, mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi - nhất là với những người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh, buôn bán có nhiều cơ hội giao thương với những khoản lợi nhuận hời nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm