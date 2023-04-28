8 ngày tới (29/4 - 6/5): Top 3 con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 11:50

Dự đoán 8 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ Tuất cũng là người thẳng thắn, kiên định và có trách nhiệm. Họ dám nghĩ dám làm, nỗ lực vươn lên nên càng về hậu vận càng sung túc an nhàn, tiền của bủa vây, đếm không ngơi tay.

Sách tử vi có nói, trong 8 ngày tới, tuổi Tuất sẽ được trời thương mà ban cho cơ hội đổi đời. Chẳng những kiếm được nhiều tiền, túi cứ vơi lại đầy Tuất còn dễ dàng trở thành con giáp giàu có nhất tuần mới này, ai cũng thầm ngưỡng mộ.

8 ngày tới (29/4 - 6/5): Top 3 con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, thiện lương và biết suy nghĩ cho người khác. Họ sống có trước có sau, khiêm nhường và nhạy bén nên chưa bao giờ bỏ lỡ thời cơ trời cho. Nhờ thế, càng nỗ lực Mùi càng khiến hầu hao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Vào 8 ngày tới, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà Mùi sẽ ăn nên làm ra, thăng chức tăng lương ngoạn mục. Dù làm thuê hay làm chủ Mùi cũng tha hồ ăn sung mặc sướng, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

8 ngày tới (29/4 - 6/5): Top 3 con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần bản lĩnh, khôn ngoan và có gan làm giàu. Dẫu sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Dần chưa bao giờ than thân trách phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ cống hiến hết mình, làm việc chăm chỉ nên thần tài tìm đến tận cửa, tiền tài công danh như ý.

Đặc biệt, trong 8 ngày tới, con giáp giàu sang này sẽ ăn nên làm ra, thuận lợi trăm bề. Vận may trời cho sẽ theo chân Dần giúp họ trúng thưởng cực to, sung sướng đủ đầy, tiền tài chẳng thiếu.

8 ngày tới (29/4 - 6/5): Top 3 con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ 12h mùng 3/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo

Kể từ 12h mùng 3/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp đuổi sạch tiểu nhân, cơ hội làm giàu gõ cửa, lợi nhuận tăng gấp đôi, vô ưu vô lo

Bắt đầu từ 12h mùng 3/3 âm lịch, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

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