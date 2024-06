7 ngày tới cực giàu (4/7): top con giáp tình tiền cực đỏ, ngồi chơi rung đùi hưởng lộc

Đây là thời điểm những con giáp này sẽ không còn phải chịu cảnh đó nữa. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, tiền tự động sẽ tìm đến. Những cơ hội trong công việc cũng tự tìm đến giúp bạn thăng quan tiến chức.

Tuổi Dần

Dần cũng là con giáp gặp may trong 100 ngày tới. Họ là người quá bản lĩnh, sống hòa hợp, tốt tính với người khác, ngoài ra họ còn có khả năng thích nghi cao.

Ngoài ra họ còn rất bao dung và mạnh mẽ. Thần Tài báo rằng những nỗ lực làm việc chăm chỉ của bạn trong 100 ngày tới sẽ được đền đáp xứng đáng.

Dần mềm dẻo và khéo léo trong công việc, dù làm gì cũng có thể tạo dựng được mối quan hệ làm ăn khá tốt. 100 ngày tới họ sẽ thăng quan tiến chức, bội thu tài lộc.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có nhiều cơ hội làm giàu, chỉ cần ngồi không tiền cũng tự động rơi vào túi. Sự nghiệp bỗng chốc lên hương trong chớp mắt không cần đến ai giúp đỡ. Thời gian trước, bạn gặp khá nhiều khó khăn trong chuyện tiền bạc.

Thân vất vả chạy ngược chạy xuôi để vay mượn. Tuy nhiên 2 tuần tới, bạn sẽ không còn phải chịu cảnh đó nữa. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, tiền tự động sẽ tìm đến. Những cơ hội trong công việc cũng tự tìm đến giúp bạn thăng quan tiến chức.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không mấy khởi sắc như bản thân mong muốn. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên thường xuyên xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm. Điều này khiến mối quan hệ của bạn dần đổ vỡ.

Tuổi Tuất

Những năm gần đây, cuộc sống của người tuổi Tuất không đặc biệt khởi sắc nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ. Tuy nhiên, năm nay do sinh năm Tuất nên vận mệnh không tốt và đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống. Tai họa đã qua, của cải sẽ tiếp tục ập đến vào ngày 24.25.26, giàu có và quyền lực. Bởi vì con giáp Tuất giàu thổ và giàu có về mặt số học nên con giáp Tuất sẽ gặp vận may lớn nếu có tiền tiêu thì đương nhiên sẽ gặp may mắn.

