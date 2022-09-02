7 ngày tới (3/09 - 9/09) "Phật độ Trời thương" những con giáp nào được quý nhân ưu ái, vận trình thuận lợi, làm ăn thuận lợi, gặp thời vượng phát, một bước lên mây

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 03:40

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp nào may mắn có quý nhân phù trợ, may mắn ăn nên làm ra

Tuổi Dần

Công việc hôm nay khá suôn sẻ thuận lợi, bạn có được tinh thần tốt bắt đầu 7 ngày mới đầy hiệu quả. 7 ngày với nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Có quý nhân đưa đường chỉ lối, bạn có thể thực hiện các kế hoạch một cách tuần tự mà không gặp phải nhiều cản trở.

Về tài vận, những công việc tay trái sẽ mang lại cho bạn nguồn thu ổn định bên cạnh tiền lương từ công việc chính. Khả năng sẽ tăng thêm được nguồn thu nhập, bạn có thể củng cố thêm nguồn tài chính hiện có. Bạn có những dự định đầu tư mới thì nên thử sức biết đâu sẽ nhận được nguồn lợi nhuận lớn.

7 ngày tới (3/09 - 9/09) 'Phật độ Trời thương' những con giáp nào được quý nhân ưu ái, vận trình thuận lợi, làm ăn thuận lợi, gặp thời vượng phát, một bước lên mây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có 7 ngày vận trình hanh thông. Đặc biệt là trong 7 ngày này, những khó khăn sẽ dần dần được tháo gỡ. Có những vấn đề khó khăn trước đây Thìn cho rằng không có cách tháo gỡ, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Họ chính là quý nhân mang đến cho Thìn chìa khóa tháo gỡ mọi vấn đề.

Về tài chính Thìn cũng sẽ có những bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những người có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới.

Với lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng, Thìn sẽ đưa ra được những lựa chọn khôn ngoan cho mình. Trong 7 ngày tới, bản mệnh có thể tích lũy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm, tài lộc cũng gia tăng đáng kể.

Tuổi Hợi

Tính cách người tuổi Hợi hài hòa, điềm tĩnh, ăn nói lại nhẹ nhàng dễ nghe nên bên cạnh không thiếu các vệ tinh vây xung quanh. Ngoài ra, người cầm tinh chú Heo dễ thương sở hữu tấm lòng bao dung độ lượng, trái tim mềm yếu nên luôn được bạn bè, người thân yêu quý, sẵn sàng che chở.

Bạn thấy đấy, có ai thường xuyên gặp may mắn như con giáp này không. Bất kể là trong việc học tập, công việc hay chuyện tình cảm, họ đều đạt được ý nguyện một cách dễ dàng, viên mãn. Đó phần lớn là do có quý nhân giúp đỡ cộng với sự nỗ lực của bản thân. Những quý nhân này đa phần là người khác giới. Với sự tương trợ của họ, bạn có nhiều cơ hội đạt phát, sống cuộc đời phóng khoáng, giàu sang khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

7 ngày tới (3/09 - 9/09) 'Phật độ Trời thương' những con giáp nào được quý nhân ưu ái, vận trình thuận lợi, làm ăn thuận lợi, gặp thời vượng phát, một bước lên mây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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