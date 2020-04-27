6 đặc điểm cơ thể tụ tiền tụ phúc của người phụ nữ được bề trên bảo bọc

Tâm linh - Tử vi 27/04/2020 05:15

Đây là những nét quý tướng của phụ nữ đặc biệt thu hút tài lộc. Người phụ nữ có 6 đặc điểm cơ thể này luôn được bề trên chở che.

Những nét quý tướng của phụ nữ này đặc biệt thu hút tài lộc và vận may.

Chân mày lá liễu

Chân mày lá liễu có dáng lông mày cong, với độ rộng tương đối, kéo dài từ đầu đến đuôi mắt.

Theo nhân tướng học, phụ nữ có chân mày lá liễu có tính cách hiền hòa, lương thiện. Trong sự nghiệp, họ luôn có quý nhân dẫn đường, mở lối tiến thân.

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Theo nhân tướng học, phụ nữ có chân mày lá liễu có tính cách hiền hòa, lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có nét tướng này khi lấy chồng thì được yêu thương, chở che. Họ cũng là hậu phương vững chắc, là cánh tay đắc lực giúp chồng thành công.

Đầu mũi tròn, sống mũi thẳng

Phụ nữ có nét tướng này có tính cách ngay thẳng, can đảm và tự tin. Dù họ có vẻ cứng rắn nhưng lại rất cương trực.

Khi có gia đình, người phụ nữ này được chồng xem trọng vì hỗ trợ giúp chồng trong sự nghiệp. Ở nơi làm việc, họ có sự nghiệp chắc chắn. Tài lộc cũng dồi dào, kinh tế gia đình sung túc, đủ đầy.

Dái tai to

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Phụ nữ có dái tai to sở hữu tính tình dễ chịu, cư xử ôn nhu, có lòng vị tha trắc ẩn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có dái tai to sở hữu tính tình dễ chịu, cư xử ôn nhu, có lòng vị tha trắc ẩn.

Đây là kiểu phụ nữ vượng phu ích tử, khéo chăm con giỏi chiều chồng, lo toan cho gia đình. Họ được chồng yêu thương hết mực.

Trán cao

Đây là bộ phận thể hiện công danh của một người. Phụ nữ có trán cao lấy được chồng giàu có, cuộc đời sung túc. Phụ nữ có trán nhiều gân guốc, lõm bẹt thì không tốt. Người có trán quá thấp cuộc đời gặp nhiều truân chuyên. Phụ nữ có tráng trơn láng, sáng như ngọc thì vận mệnh cực kì tốt.

Hai má cân  bằng

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Phụ nữ có nét tướng này được nhiều người yêu thương, gặp nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nét tướng này được nhiều người yêu thương, gặp nhiều vận may. Ngược lại, phụ nữ có gò má cao cuộc sống gặp nhiều gian nan, khó khăn.

Môi trái tim

Theo nhân tướng học, đây là nét quý tướng của phụ nữ. Từ nhỏ, kiểu phụ nữ này đã được nhiều người yêu quý, lớn lên lại thông minh nhanh nhạy nên dễ đạt được thành công.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

7 nét tướng của người phụ nữ quyến rũ trời sinh

7 nét tướng của người phụ nữ quyến rũ trời sinh

Có những người phụ nữ quyến rũ trời sinh với những nét tướng hấp dẫn, lôi cuốn đặc biệt. Dù gặp họ lần đầu, đàn ông cũng đã say đắm không rời.

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Từ khóa:   nhân tướng học vượng phu ích tử nét phúc tướng

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