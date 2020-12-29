5 ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu, 3 con giáp ‘biến đau thương thành sức mạnh’, luôn có quý nhân bên cạnh nâng bước

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất giỏi giang hết phần thiên hạ, luôn được quý nhân nâng đỡ, làm một hưởng mười. Bạn có thể “biến đau thương thành sức mạnh”, vượt qua khó khăn tiến lên vị trí cao trong công việc.

Những khó khăn, thử thách trong thời gian qua đã không còn làm khó được bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc trong thời điểm vàng son này. Được quý nhân nâng đỡ, theo gót bám chặt nên đổi đời, đổi vận trong nháy mắt. Những cố gắng của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, tiền bạc chạm đỉnh, tài khoản ngân hàng cứ tăng chứ không giảm.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp bản lĩnh có thể đánh bay nhiều kẻ xấu đang tìm cách hãm hại mình. Bạn có khả năng biến thù thành bạn, hóa giải hết những khúc mắc sai lầm trước đây. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao sự nhanh nhẹn, giao tiếp. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban trong thời điểm này.

Mão tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng tiến triển khá tốt. Người độc thân tìm được duyên lành như ý, tha hồ tận hưởng cuộc sống thoải mái, đầy thú vị trong thời điểm này.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp giàu có, mang về nhiều nguồn lợi khủng nhất từ trước đến giờ cho công ty. Công việc của bạn ổn định, không còn gặp nhiều chuyện khó khăn như trước đây. Vì vậy hãy yên tâm thể hiện tài năng, nắm bắt cơ hội tốt để thể hiện bản thân trong thời điểm huy hoàng này.

Về phương diện tình cảm, Mùi cũng nên chuẩn bị đón nhận duyên lành. Người độc thân không còn sợ cảnh một mình cô đơn. Có nhiều cơ hội hẹn hò, tìm hiểu đối tượng mới hơn.

Tuổi Thân

Thân được thần may mắn hộ mệnh trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Thân được mệnh danh là thần may mắn vì mang nhiều vận may đến cho người thân xung quanh. Bạn đi đến đâu là được nhiệt tình tiếp đón đến đó. Khi gặp khó khăn cũng được người khác đứng ra giúp đỡ hết sức nhiệt tình. Nhờ vậy mà vận trình của bạn thăng tiến không ngừng, tiền bạc không thiếu như thời gian trước.

Tuổi Tỵ

Tỵ không còn phải buồn rầu, lo lắng về chuyện tiền bạc. Bạn có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành tựu đáng nể, không còn gặp chuyện rắc rối. Thử thách trong thời điểm này với bạn chỉ là chuyện nhỏ vì có thể vượt qua một cách dễ dàng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm