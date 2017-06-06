5 con giáp phải có thân hình mập mạp mới có nhiều phúc phước, ‘vận may kéo đến ầm ầm’

Tâm linh - Tử vi 06/06/2017 13:50

Phúc phận của các nàng giáp dưới đây, phụ thuộc rất nhiều vào thân hình mập mạp của họ.

Top 5 con giáp nếu có thân hình đầy đặn sẽ gặp nhiều may mắn
5 nàng giáp dưới đây nếu có thân hình mập mạp sẽ có phúc khí lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Càng nàng tuổi Thìn đừng dại dột mà ăn kiêng hay tìm mọi cách để giảm béo, hãy ăn uống đẩy đủ và chăm sóc cho sức khỏe của mình, lúc đó vận may sẽ đến với bạn.

Phụ nữ tuổi Thìn cơ thể càng đầy đặn càng tăng cường tài vận. Khuôn mặt là biểu tượng của “kho tiền bạc”, nếu con giáp này có được khuôn mặt rạng rỡ, hơi tròn trịa một chút, công việc sẽ luôn như mong muốn; từ tình duyên cho đến sự nghiệp học hành đều hanh thông.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Dê càng gầy càng ảnh hưởng đến vận khí của “bạn đời” và con cái. Cuộc sống khó khăn, chật vật khi phải “lao tâm khổ tứ” nhiều điều. Phụ nữ tuổi này nếu có tướng mũm mĩm sẽ là tướng vượng phu ích tử, tăng cường phúc phận.

Tuổi Sửu

Phụ nữ thuộc con giáp này nếu có thân hình mập mạp sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công. Người tuổi Trâu có vận mệnh khá vất vả, họ phải lao tâm lao lực nhiều để mưu sinh. Cơ thể nàng Sửu càng gầy biểu hiện cho sự vất vả, không hài lòng về cuộc sống. Họ lo lắng và có nhiều phiền muộn. Để cải thiện số mệnh này, người tuổi Sửu nên biết chăm sóc và quan tâm đến bản thân mình. Khi con giáp này mập lên, họ sẽ có được cuộc sống sung sướng, mọi việc sẽ như ý muốn. 

Tuổi Hợi

Top 5 con giáp nếu có thân hình đầy đặn sẽ gặp nhiều may mắn
Phụ nữ tuổi Hợi có thân hình tròn trịa sống rất lạc quan, yêu đời - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tuổi Hợi mập mạp, béo tròn là những người có phúc phận tốt, họ sống rất lạc quan và yêu đời. Không bao giờ để bụng, tính toán, nhờ thế mà vận khí của họ ngày một tốt hơn. Cuộc sống của họ an nhàn, không phải suy nghĩ lo lắng nhiều. Càng về già càng được hưởng phúc lộc từ con cháu. Ngược lại, người tuổi Hợi mà quá gầy thì tính tình dễ nổi nóng hay giận dỗi.

Tuổi Tý

Phụ nữ cầm tinh con chuột nếu có cơ thể gầy họ thường tính toán, sống cô lập, vì thế khó kết giao được bạn bè thân thiết. Họ phải mập lên thì mới có thêm phúc phận, trong công việc mới có được sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè và gia đình. May mắn cũng sẽ mỉm cưới với những con giáp này, khi cơ thể họ đầy đặn, khuôn mặt tròn có phúc khí tốt. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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