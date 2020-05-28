4 nàng giáp xứng đáng để đàn ông yêu sâu đậm một đời

Tâm linh - Tử vi 28/05/2020 05:05

Đàn ông không cần chần chừ nếu đã gặp 4 con giáp này, vì một khi yêu họ chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ. Bởi họ duyên dáng, lại có số vượng phu, xứng dáng để đàn ông yêu sâu đậm một đời.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đằm thắm, duyên dáng, mà 4 con giáp này lại có vẻ đẹp tâm hồn rực rỡ, xứng đáng để đàn ông yêu chiều cả đời.

Phụ nữ tuổi Mùi

Đa số phụ nữ tuổi Mùi sống trọng tình, trọng nghĩa. Một khi đã yêu, họ sẽ trao hết tình cảm cho đối phương. Đây còn là con giáp giàu lòng bao dung, vị tha. Họ sẽ không bao giờ muốn tổn thương người mình yêu, dù chỉ với một cơn giận vô cớ.

4 con giap 1
Tuổi Mùi có nhân duyên cực vượng, lại có số vượng phu - Ảnh minh họa: Internet

Điều phụ nữ tuổi Mùi mưu cầu nhất chính là có một gia đình ấm cúng. Họ xem trọng cuộc sống hôn nhân, sẵn sàng lùi về sau để lo toan cho gia đình, để chồng yên tâm với sự nghiệp.

Tuổi Mùi còn là con giáp khéo léo trong cư xử, tinh tế thấu tình đạt lý. Tuổi Mùi có nhân duyên cực vượng, lại có số vượng phu. Đây là một trong những nàng giáp xứng đáng để đàn ông săn đón, yêu thương cả đời.

Phụ nữ tuổi Sửu

Dù có vẻ bề ngoài kiên cường, thậm chí là gai góc nhưng nội tâm của phụ nữ tuổi Sửu lại mềm mỏng, dịu dàng. Khi đã thân thiết với họ, bạn sẽ thấy họ vừa mạnh mẽ, vừa ôn nhu, còn hài hước.

4 con giap 2
Dù có vẻ bề ngoài kiên cường, thậm chí là gai góc nhưng nội tâm của phụ nữ tuổi Sửu lại mềm mỏng, dịu dàng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Sửu một khi đã kết hôn thì không có suy nghĩ ly hôn. Họ sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình. Họ sợ phạm sai lầm sẽ không thể cứu vãn được. Vì thế, cuộc sống hôn nhân của tuổi Sửu luôn hòa hợp, một phần ở sự cố gắng của con giáp này. Họ sẽ trở thành người mẹ chăm con giỏi, người vợ là quý nhân của chồng.

Đàn ông sẵn sàng yêu thương, nể trọng và bảo vệ nàng giáp này đến cuối đời.

Phụ nữ tuổi Thìn

Theo tử vi học, phụ nữ tuổi Thìn luôn tạo cho người xung quanh cảm giác vui vẻ bởi sự thoải mái, hài hước của họ. Vì thế, đây là nàng giáp luôn được người khác yêu quý, tìm đến khi gặp khó khăn.

Phụ nữ tuổi Thìn còn đặc biệt ở tính cách trọng tình cảm. Họ khi yêu luôn hết mình, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì đối phương. Họ không tiếc vật chất để đầu tư cho tình cảm, càng không quan trọng vật chất bằng tình cảm. Kiểu phụ nữ này xứng đáng để đàn ông yêu sâu đậm, chung thủy đến cùng.

Phụ nữ tuổi Tỵ

4 con giap 3
Đàn ông không cần ngần ngại nếu đã gặp 4 con giáp này, vì một khi yêu họ chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ! - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, tuổi Tỵ có nhân duyên tốt đẹp, họ có sức quyến rũ tự nhiên trời cho. Dù ở đâu, làm gì, tuổi Tỵ cũng là tâm điểm của đám đông. Nhưng đây là con giáp sống không khoe khoang, khiêm tốn và không ngừng hoàn thiện, phát huy bản thân.

Trong tình yêu, tuổi Tỵ là con giáp chung thủy, không thích đổi thay. Chỉ cần đàn ông thật lòng đối đãi, xem trọng họ, họ sẽ dùng hết thời gian, tình cảm và công sức để bảo vệ, gìn giữ tình yêu của hai người.

Đàn ông không cần ngần ngại nếu đã gặp 4 con giáp này, vì một khi yêu họ chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ!

Vạch trần 3 con giáp này thường ngoại tình tư tưởng, chỉ cần lơ là một phút sẽ bị 'cắm sừng' ngay lập tức

Vạch trần 3 con giáp này thường ngoại tình tư tưởng, chỉ cần lơ là một phút sẽ bị 'cắm sừng' ngay lập tức

Những con giáp này này được dự đoán sẽ gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, sự thay đổi đột ngột về cảm xúc sẽ khiến họ dễ dàng ngã vào vòng tay người khác .

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi học tử vi con giáp con giáp vượng phu

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 15 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 17 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 34 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước