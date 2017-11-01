4 nàng giáp lo mà giữ chồng, cẩn thận mất gia đình như chơi cuối năm 2017!

Cũng vì quá bận bịu trong công việc mà những con giáp này dễ lơ là chuyện gia đình. Hay có thể họ gặp nhiều điều không may mắn trong tình cảm, hôn nhân vào cuối năm 2017 này!

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần rất cá tính và khác biệt. Họ luôn có hoài bão lớn, đã làm là phải làm tới cùng. Vì với họ, chỉ cần có được thứ họ muốn là đủ. Cũng chính quan niệm này khiến họ khó khăn trong việc tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Họ nên điều tiết hơn, khôn khéo hơn để thu hút nhân duyên. Cũng đừng vì quá ham công tiếc việc mà lơ là gia đình. Hãy cố gắng thu xếp thời gian để chăm sóc chồng con hơn.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ có tham vọng sự nghiệp, làm giàu lớn. Họ thường xem sự nghiệp quan trọng hơn cả gia đình. Họ có tính cách thẳng thắn, thường không mấy nể nang ai nên dễ gây xung đột, khiến gia đình bất hòa. Dù có bận rộn đầu tắp mặt tối thế nào thì cũng nên dành thời gian chăm lo cho gia đình. Cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất cho chồng con. Đừng mải mê làm việc mà mất chồng con nhé!

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ thường có gia đình khá muộn, họ dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Với họ, đàn ông không là ưu tiên hàng đầu, họ tỉnh táo, vững chãi và không thích cam chịu trong hôn nhân. Vì vậy, họ hay khiến tình yêu hay hôn nhân trở nên mệt mỏi.

Đừng quá mạnh mẽ, dựa dẫm vào chồng mình cũng đâu sao. Hãy để tình cảm là kim chỉ hướng cho mình. Trong tình cảm hay hôn nhân, đừng quá lý trí, vốn không phù hợp!

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu kiên định, nhẹ nhàng. Hôn nhân của họ khá tốt đẹp nên đôi khi vì mải mê làm việc mà quên cả gia đình.

Nhiều khi căng thẳng với chồng hoặc điều không hay trong gia đình dễ khiến họ bực dọc. Nhưng hãy điềm tĩnh lại đôi chút để vun đắp cho tình cảm của cả hai. Do đó, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhé!

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-nang-giap-lo-ma-giu-chong-can-than-mat-gia-dinh-nhu-choi-cuoi-nam-2017-252348.html