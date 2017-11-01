4 nàng giáp lo mà giữ chồng, cẩn thận mất gia đình như chơi cuối năm 2017!

Tâm linh - Tử vi 01/11/2017 07:04

Cũng vì quá bận bịu trong công việc mà những con giáp này dễ lơ là chuyện gia đình. Hay có thể họ gặp nhiều điều không may mắn trong tình cảm, hôn nhân vào cuối năm 2017 này!

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần rất cá tính và khác biệt. Họ luôn có hoài bão lớn, đã làm là phải làm tới cùng. Vì với họ, chỉ cần có được thứ họ muốn là đủ. Cũng chính quan niệm này khiến họ khó khăn trong việc tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Họ nên điều tiết hơn, khôn khéo hơn để thu hút nhân duyên. Cũng đừng vì quá ham công tiếc việc mà lơ là gia đình. Hãy cố gắng thu xếp thời gian để chăm sóc chồng con hơn.

4 nàng giáp lo mà giữ chồng, cẩn thận mất gia đình như chơi cuối năm 2017! - Ảnh 1
Hãy cố gắng thu xếp thời gian để chăm sóc chồng con hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ có tham vọng sự nghiệp, làm giàu lớn. Họ thường xem sự nghiệp quan trọng hơn cả gia đình. Họ có tính cách thẳng thắn, thường không mấy nể nang ai nên dễ gây xung đột, khiến gia đình bất hòa. Dù có bận rộn đầu tắp mặt tối thế nào thì cũng nên dành thời gian chăm lo cho gia đình. Cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất cho chồng con. Đừng mải mê làm việc mà mất chồng con nhé!

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ thường có gia đình khá muộn, họ dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Với họ, đàn ông không là ưu tiên hàng đầu, họ tỉnh táo, vững chãi và không thích cam chịu trong hôn nhân. Vì vậy, họ hay khiến tình yêu hay hôn nhân trở nên mệt mỏi.

Đừng quá mạnh mẽ, dựa dẫm vào chồng mình cũng đâu sao. Hãy để tình cảm là kim chỉ hướng cho mình. Trong tình cảm hay hôn nhân, đừng quá lý trí, vốn không phù hợp!

4 nàng giáp lo mà giữ chồng, cẩn thận mất gia đình như chơi cuối năm 2017! - Ảnh 2
Đừng quá mạnh mẽ, dựa dẫm vào chồng mình cũng đâu sao. Hãy để tình cảm là kim chỉ hướng cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu kiên định, nhẹ nhàng. Hôn nhân của họ khá tốt đẹp nên đôi khi vì mải mê làm việc mà quên cả gia đình.

Nhiều khi căng thẳng với chồng hoặc điều không hay trong gia đình dễ khiến họ bực dọc. Nhưng hãy điềm tĩnh lại đôi chút để vun đắp cho tình cảm của cả hai. Do đó, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhé!

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top con giáp đã yêu ai là cả đời chỉ có một, thủy chung không bao giờ phản bội

Top con giáp đã yêu ai là cả đời chỉ có một, thủy chung không bao giờ phản bội

Đây là những con giáp sống tình cảm và thủy chung, đã yêu là chỉ biết người đó.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp top con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay