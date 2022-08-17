3 tuổi sướng nhất thiên hạ, tháng 9 nở hoa, tháng 10 kết trái, cuối năm bội thu quả ngọt, cuộc sống giàu sang, 3 đời tiêu không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 00:08

Dưới đây là danh sách 3 con giáp tiền tiêu không hết, cả đời sung sướng.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu là những người rất chăm chỉ, kiên trì. Mọi kế hoạch mà họ đã đề ra đều được thực hiện đến nơi đến chốn.

Người tuổi Dậu có thể coi là thực lực phi phàm, luôn nỗ lực theo đuổi mục tiêu, ước mơ và luôn kiên nhẫn trong mọi việc. Đặc biệt từ tháng 9 tới cuối năm, con đường sự nghiệp của con giáp này vô cùng thuận buồm xuôi gió.

3 tuổi sướng nhất thiên hạ, tháng 9 nở hoa, tháng 10 kết trái, cuối năm bội thu quả ngọt, cuộc sống giàu sang, 3 đời tiêu không hết tiền - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Họ hỉ có thăng tiến đi lên chứ không có sự thụt lùi, chỉ có thành công chứ không có thất bại. Cuộc sống từ đó mà phát triển không ngừng, tiền tài địa vị nắm chắc trong tay những người tuổi Dậu. 

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, sau nửa đầu năm yên bình, khoảng thời gian giữa năm là lúc tuổi Dần phải đối mặt với nhiều thử thách, sóng gió. Tuy nhiên, cuối năm lại là lúc họ được bù đắp lại tất cả.

3 tuổi sướng nhất thiên hạ, tháng 9 nở hoa, tháng 10 kết trái, cuối năm bội thu quả ngọt, cuộc sống giàu sang, 3 đời tiêu không hết tiền - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, từ đầu tháng 9 trở đi, ai gặp xui thì gặp chứ tuổi Dần thì chỉ có gặp vận đỏ, hầu như làm gì cũng thành công rực rỡ, tạo dựng cho mình những thành quả cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư, khiến nhiều người khác phải ngưỡng mộ.

Đặc biệt, càng về cuối năm, tuổi Dần lại càng phất lên, thậm chí, họ còn là con giáp duy nhất gặp may đến những ngày cuối cùng của năm.

Tuổi Mùi

Năm 2022 này, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

3 tuổi sướng nhất thiên hạ, tháng 9 nở hoa, tháng 10 kết trái, cuối năm bội thu quả ngọt, cuộc sống giàu sang, 3 đời tiêu không hết tiền - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, 4 tháng cuối năm 2022 tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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