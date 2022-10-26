3 tuổi may mắn hơn người nhờ có quý nhân phù trợ, dẫn đường dẫn lối, vạn sự suôn sẻ, sớm thành công trong 7 ngày tới (27/10-2/11)

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 12:30

3 tuổi trong 7 ngày tới sẽ có quý nhân phù trợ, ra đường hóa xui thành may, về nhà hóa dữ thành lành, ngồi mát ăn bát vàng, sung sướng an nhàn.

Tuổi Tuất

3 tuổi may mắn hơn người nhờ có quý nhân phù trợ, dẫn đường dẫn lối, vạn sự suôn sẻ, sớm thành công trong 7 ngày tới (27/10-2/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, người tuổi Tuất sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ là người một khi đã hứa là chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được, không bao giờ vì tiền tài, vật chất mà mất đi giá trị của mình.

Người tuổi Tuất rất vị tha và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên. Họ được nhiều người tôn trọng nhưng cũng là mục tiêu nhắm đến của kẻ xấu, tìm cách lợi dụng, ngáng trở.

Sau những chật vật, 7 ngày tới (27/10-2/11) sẽ là khoảng thời gian con giáp này được hưởng những thành quả xứng đáng, "trái ngọt" cho những nỗ lực không ngừng.

Cụ thể, đây là lúc công việc của người tuổi Tuất hanh thông, mọi vấn đề đều được tháo gỡ. Sự thuận lợi trong công việc kéo theo may mắn trong tài lộc. Đây là cơ hội tốt để con giáp này triển khai các dự án đã ấp ủ bấy lâu.

Tuổi Hợi

3 tuổi may mắn hơn người nhờ có quý nhân phù trợ, dẫn đường dẫn lối, vạn sự suôn sẻ, sớm thành công trong 7 ngày tới (27/10-2/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang 7 ngày tới (27/10-2/11), đường tài vận người tuổi Hợi rộng mở, tương đối thích hợp để đầu tư tài chính. Những tuổi Hợi trước đây có ý định đầu tư, quan tâm hoặc thi thoảng có được những người đi trước chỉ bảo, dạy dỗ ở lĩnh vực đầu tư tài chính, thời gian này hãy để ý. Đây là khoảng thời gian nhiều cơ hội, chỉ cần biết nắm bắt, tuổi Hợi có thể thấy hướng đi mới cho mình, kiếm được nhiều tiền, cũng có thêm nhiều mối quan hệ quý giá, biến nghèo thành giàu, trở nên phú quý, giàu sang trong thời gian ngắn.

Xem tử vi 7 ngày tới (27/10-2/11) của 12 con giáp cho thấy, công việc của Hợi hanh thông, bạn được cấp trên trao cho nhiều cơ hội. Về tài chính, thu nhập ổn định, tuy nhiên Hợi có ham muốn mua sắm cao, bạn cần phải tiết chế lại. Về tình cảm, Hợi có tinh thần trách nhiệm cao trong mối quan hệ hiện tại, chuyện chăn gối hòa hợp. Về sức khỏe, Hợi nên ăn ít đồ ăn chiên rán. 

Tuổi Mão

3 tuổi may mắn hơn người nhờ có quý nhân phù trợ, dẫn đường dẫn lối, vạn sự suôn sẻ, sớm thành công trong 7 ngày tới (27/10-2/11) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão may mắn, 7 ngày tới (27/10-2/11) này là lúc sự nghiệp của họ đi lên, tài chính cũng được cải thiện rõ rệt. Trong tháng 9 âm lịch, họ sẽ cảm thấy có động lực làm việc và kiếm tiền hơn.

Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của tuổi Mão lại không được tốt lắm. Có thể họ sẽ làm việc quá sức và bị đau ốm, do đó, tuổi Mão cũng cần quan tâm hơn đến sức khỏe của mình trong tháng này.

Thông minh, đầy nhiệt huyết, đam mê, có 1 chút liều lĩnh, bất cần và rất biết cách nắm bắt cơ hội, tuổi Mão có đầy đủ các yếu tố để thành công và giàu có trong cuộc sống.

Tuổi Mão chỉ có một nhược điểm, đó là nhanh mất hứng thú. Chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Mão sẽ còn thành công hơn nữa. Tử vi học có nói, 7 ngày tới (27/10-2/11), tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, không phải lo chuyện tiền nong.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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