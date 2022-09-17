3 tuổi ĐỎ nhất vào đúng 2 ngày cuối tuần (17/9-18/9), Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 06:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc vào đúng 2 ngày cuối tuần (17/9-18/9).

Tuổi Sửu

Đúng 2 ngày (17/9-18/9), mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ tiến triển "thuận buồm xuôi gió". Đây sẽ là khoản thời gian làm việc rất hiệu quả của con giáp này. Bạn còn có cách quản lý tiền bạc tương đối khoa học và hợp lý, nhờ vậy mà biết cách phân tích các khoản tiền và đưa ra cách chi tiêu phù hợp nhất.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Hỏa - Thổ tương sinh cho biết cả hai vẫn luôn dành thời gian để chia sẻ, lắng nghe nhau sau không ít mâu thuẫn và hiểu lầm. Nhờ đó mà mối quan hệ của hai người đã được gắn kết hơn khá nhiều.

3 tuổi ĐỎ nhất vào đúng 2 ngày cuối tuần (17/9-18/9), Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc - Ảnh 1
Đúng 2 ngày (17/9-18/9), mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ tiến triển "thuận buồm xuôi gió" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra đại cát đại lợi vào đúng 2 ngày cuối tuần. Nguyên tắc để giữ cho con giáp này đi đúng hướng trong công việc chính là sử dụng cái đầu lạnh. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được những cảm xúc riêng tư trong quá trình xử lý công việc mà con mang lại thành công vượt mong đợi. Đặc biệt, những ai đang kinh doanh sẽ có những cơ hội thuận lợi giúp thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Bên cạnh đó, vận tình cảm của bản mệnh vẫn nồng đượm như thuở ban đầu. Dù có những dự định riêng nhưng người có đôi có cặp vẫn duy trì được những cảm xúc nồng nàn như những ngày đầu hẹn hò. 

3 tuổi ĐỎ nhất vào đúng 2 ngày cuối tuần (17/9-18/9), Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra đại cát đại lợi vào đúng 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong 2 ngày này sẽ suôn sẻ và tích cực hơn thường. Chính Ấn nâng đỡ tạo cho con giáp này không ít động lực để đối mặt với những thử thách tiếp theo. Bản mệnh có cơ hội thể hiện những khía cạnh mới đầy mới mẻ của bản thân và để lại ấn tượng trong mắt mọi người.

Vận trình tình cảm tìm được người thương. Ngũ hành Thổ sinh Kim dự báo người độc thân có thể gặp được một nửa định mệnh của mình một cách tình cờ. Mối duyên lành có thể gắn kết hai người với nhau.

3 tuổi ĐỎ nhất vào đúng 2 ngày cuối tuần (17/9-18/9), Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, Thần Tài rót tiền, một bước đổi đời giàu sang sung túc - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong 2 ngày này sẽ suôn sẻ và tích cực hơn thường - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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