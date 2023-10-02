3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 3/10 đến 13/10, Thần Tài trao bao tiền to, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 09:54

Không chỉ vượng vận tài lộc, 3 con giáp may mắn này còn có tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy sắc màu khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen từ ngày 3/10 đến 13/10.

Tuổi Dậu

Xem tử vi cho thấy, từ ngày 3/10 đến 13/10, người tuổi Dậu sẽ có năm mới đỏ chót như son, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Những chuyển biến tích cực trong lá số tử vi sẽ giúp con giáp giàu có này mua nhà sắm xe, tiêu pha thả ga.

Thậm chí, Dậu còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phát tài, tiền nhiều vô kể. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 3/10 đến 13/10, Thần Tài trao bao tiền to, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, thông minh và cực tinh tế nên Mùi sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Sự tử tế, thiện lương ấy giúp Mùi tích được rất nhiều công đức, mang lại cho họ nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Từ ngày 3/10 đến 13/10 sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy sắc màu cho tuổi Mùi. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ. Làm chơi hưởng thật, không cầu danh lợi vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi của Mùi.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 3/10 đến 13/10, Thần Tài trao bao tiền to, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm 2023 không mấy như ý, thế nhưng từ ngày 3/10 đến 13/10, tuổi Thân sẽ lại được mang đến vô số tin vui. Chẳng những được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập của Thân cũng cải thiện đáng kể, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, không cầu danh lợi vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi của Thân. Phú quý tìm đến tận cửa, đời thăng hoa viên mãn nên con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, phải thức trắng đêm đếm tiền.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 3/10 đến 13/10, Thần Tài trao bao tiền to, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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