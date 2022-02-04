3 tuổi cực xấu trong năm Nhâm Dần 2022: Dễ vướng tai bay vạ gió, tiền của đội nón ra đi, cẩn thận bị tiểu nhân lợi dụng

Tâm linh - Tử vi 04/02/2022 17:00

Do có sao La Hầu và Kế Đô chiếu mệnh, nên 3 tuổi này sẽ gặp phải hạn nặng, rất đen đủi trong năm 2022.

Tuổi Tý

Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

3 tuổi cực xấu trong năm Nhâm Dần 2022: Dễ vướng tai bay vạ gió, tiền của đội nón ra đi, cẩn thận bị tiểu nhân lợi dụng - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Công việc của Thìn trong năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang chế.

3 tuổi cực xấu trong năm Nhâm Dần 2022: Dễ vướng tai bay vạ gió, tiền của đội nón ra đi, cẩn thận bị tiểu nhân lợi dụng - Ảnh 2

Tuổi Thân

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

3 tuổi cực xấu trong năm Nhâm Dần 2022: Dễ vướng tai bay vạ gió, tiền của đội nón ra đi, cẩn thận bị tiểu nhân lợi dụng - Ảnh 3

Ảnh minh họa: internet

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