3 nàng giáp vất vả một mình chịu, sung sướng nhường chồng con, đàn ông được phải hết lòng quý trọng!

Tâm linh - Tử vi 12/10/2017 16:45

Đây là những con giáp sống vì chồng con, có vất vả cực khổ thế nào cũng một lòng lo cho gia đình.

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu thuộc dạng truyền thống nhất trong 12 con giáp Từ lúc sinh ra họ đã có bản lĩnh chịu thương chịu khó, giỏi làm siêng việc. Họ sống độc lập, không khi nào khiến ba mẹ phải lo lắng. Khi đã có chồng thì họ một mình lo toan chuyện gia đình Họ luôn quan niệm trong gia đình phải luôn có sự hy sinh, và họ bằng lòng làm điều này. Họ sẵn sàng vì chồng con mà chịu cực khổ. Các anh chồng lấy được cô vợ thế này đừng đem quá nhiều bực bội khó chịu về nhà. Thay vào đó hãy một tay giúp vợ lo toan chuyện nhà cửa. Vì một mình cô ấy nhiều lúc sẽ rất vất vả. Gia đình có phụ nữ tuổi Sửu lo toan thì đều rất đầm ấm sung túc. Chồng lấy được vợ tuổi này phải biết trân trọng yêu thương nhiều hơn nhé!

3 nàng giáp vất vả một mình chịu, sung sướng nhường chồng con, đàn ông được phải hết lòng quý trọng! - Ảnh 1
Chồng lấy được vợ tuổi này phải biết trân trọng yêu thương nhiều hơn nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần có bản tính cứng rắn và rất mạnh mẽ. Họ lại luôn có ý muốn kiểm soát người khác, nhất là trong hôn nhân Họ mong có thể khiến thành viên trong gia đình chú ý đến ý kiến của mình. Họ có đầu óc nên luôn lo toan rất vẹn tròn chuyện nhà cửa. Cũng vì vậy mà họ phải vất vả ôm nhiều việc vào người. Nhưng cũng chính lý do này khiến người xung quanh họ trở nên căng thẳng. Dù vậy, mặt tích cực chính là gia đình của họ luôn rất sung túc, đủ đầy. Người vợ tuổi Dần công dung ngôn hạnh có đủ, còn giúp chồng thành công trong công việc.

3 nàng giáp vất vả một mình chịu, sung sướng nhường chồng con, đàn ông được phải hết lòng quý trọng! - Ảnh 2
Người vợ tuổi Dần công dung ngôn hạnh đủ đầy, còn giúp chồng thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất có tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong sự nghiệp hay gia đình họ đều đặt nặng trách nhiệm. Khi đã có gia đình, họ luôn rất cẩn trọng, lo lắng chu toàn cho gia đình, mong muốn chồng con luôn thoải mái vui vẻ. Do đó, dù trong công việc họ kiên cường dữ dằn thế nào nhưng khi về nhà cũng chạy tới lui lo toan không dứt cho gia đình. Họ lắm lúc còn muốn ôm nhiều việc vào người để có thể tận tay chăm sóc chồng con. Nhưng chính vì vậy mà lắm lúc họ sẽ trở nên căng thẳng, nóng tính và mỏi mệt. Là chồng của những con giáp này hãy luôn ở bên gánh vác cùng vợ những vất vả nhé!

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