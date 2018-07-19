3 nàng giáp phúc khí đầy mình, giúp chồng nghèo mấy cũng thành đại gia, ai yêu không cưới hối hận cả đời

Tâm linh - Tử vi 19/07/2018 12:40

Nếu bỏ lỡ cơ hội lấy top nàng giáp sau làm vợ đàn ông sẽ hối hận cả đời bởi số vượng phu ích tử của họ dư sức giúp chồng giàu sang tột đỉnh, đổi đời ngoạn mục.

Những  nàng giáp vượng phu ích tử sau sẽ giúp gia đình nhà chồng ăn nên làm ra, phúc khí ngập nhà. Nếu bỏ lỡ cơ hội cưới nàng làm vợ đàn ông sẽ tiếc hùi hụi cả đời.

3 nàng giáp phúc khí đầy mình, giúp chồng nghèo mấy cũng thành đại gia, ai yêu không cưới hối hận cả đời - Ảnh 1
Nhờ sự hỗ trợ của vợ, chồng của Mão dù đang thất bại thảm hại cũng thành công rực rỡ, vươn lên làm giàu trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mão

Phụ nữ tuổi Mão có thừa sự thông minh, trí tuệ và cực khéo léo trong giao tiếp. Sau một cuộc trò chuyện Mão có thể khiến một người dẫu đang ghét cay ghét đắng mình cũng phải thay đổi suy nghĩ về họ. Bởi sự chân thành, tử tế ấy của nàng dễ có được lòng tin yêu, sự trân trọng từ mọi người xung quanh.

Sinh ra đã mang đầy phúc khí nê ở bên ai Mão sẽ mang lại may mắn cho người đó, nhất là vận may tài lộc. Sau khi kết hôn, vận khí của Mão càng thêm vượng phát, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nhờ sự hỗ trợ của vợ, chồng của Mão dù đang thất bại thảm hại cũng thành công rực rỡ, vươn lên làm giàu trong tích tắc.

3 nàng giáp phúc khí đầy mình, giúp chồng nghèo mấy cũng thành đại gia, ai yêu không cưới hối hận cả đời - Ảnh 2
Sau khi về chung một nhà, ngoài coi sóc cho công việc của mình Thìn còn để tâm đến sự nghiệp của chồng, giúp chồng từng bước tự tin khẳng định mình - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Không ngoa khi nói nàng Thìn sinh ra là để làm giàu cho gia đình chồng, giúp chồng một bước lên tiên. Nàng có sự mạnh mẽ, tự lập và tinh thần thép trước mọi sóng gió, khó khăn. Dẫu phải trải qua rất nhiều kiếp nạn với xiết bao chông chênh, chao đảo nhưng Thìn luôn vững vàng tiến về phía trước, một mình đương đầu với cuộc đời mà không cần nhờ cậy ai. Tất cả thành công Thìn đang có, tất cả tài sản nắm trong tay hiện tay đều là do họ tự nỗ lực mà được.

Cá tính, độc lập là thế nên khi lấy chồng Thìn không bao giờ nhìn vào túi tiền của đàn ông, càng không có âm mưu đào mỏ moi tiền bất cứ ai. Với Thìn, một khi tình yêu đủ lớn, đủ sâu đậm, đủ cần nhau họ sẽ là người chủ động đưa ra đề nghị kết hôn. Sau khi về chung một nhà, ngoài coi sóc cho công việc của mình Thìn còn để tâm đến sự nghiệp của chồng, giúp chồng từng bước tự tin khẳng định mình. Sau tuổi 35, gia đình nhà Thìn sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy, chẳng ao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền nong.

3 nàng giáp phúc khí đầy mình, giúp chồng nghèo mấy cũng thành đại gia, ai yêu không cưới hối hận cả đời - Ảnh 3
Lúc chưa yêu phòng thủ, lạnh lùng bao nhiêu thì khi nên duyên vợ chồng Tỵ lại ngọt ngào, tâm lý bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tỵ

Theo thuyết tử vi, phụ nữ tuổi Tỵ có những năm tháng thanh xuân khá trầy trật, vất vả. Họ phải đau khổ vì tình, phải chịu những tổn thương sâu sắc do chính người mình yêu gây nên. Chính vì thế, Tỵ rất ngại yêu, chỉ đàn ông nào đủ tinh tế, chân thành mới mong có được con tim của nàng giáp này.

Lúc chưa yêu phòng thủ, lạnh lùng bao nhiêu thì khi nên duyên vợ chồng Tỵ lại ngọt ngào, tâm lý bấy nhiêu. Với nàng, việc chăm sóc chồng con, vun vén cho gia đình để chồng an tâm gầy dựng sự nghiệp chính là hạnh phúc. Nếu chồng gặp phải vướng mắc, chỉ cần tìm đến Tỵ sẽ nhận được lời khuyên đắt giá nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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