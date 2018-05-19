3 nàng giáp dù nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng là cao thủ giữ trái tim đàn ông!

Tâm linh - Tử vi 19/05/2018 05:30

Đây là những nàng giáp dù không xinh đẹp thu hút nhưng lại có trái tim khiến đàn ông say mê!

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi không có vẻ bề ngoài nổi bật nhưng lại thiện lương đôn hậu. Phụ nữ tuổi này luôn khiến người khác quý mến vì lòng dạ tốt đẹp của họ. Trong hôn nhân, đây là “cao thủ” giữ trái tim đàn ông. Họ chẳng cần phải dốc quá nhiều sức, chỉ cần là chính mình thì làm việc gì cũng được lòng chồng, lại được chồng xem trọng. Do đó, ai tuổi Hợi hãy yêu thương và trân trọng bản thân vì được ban tặng nhiều may mắn và phúc đức.

3 nàng giáp dù nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng là cao thủ giữ trái tim đàn ông! - Ảnh 1
Ai tuổi Hợi hãy yêu thương và trân trọng mình vì có nhiều may mắn và phúc đức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn chiếm được cảm tình của người khác. Đây không hẳn là người xinh đẹp, thu hút nhưng luôn có nét duyên ngầm nổi bật. Khi kết thân với con giáp này, nhiều người sẽ chẳng ngờ được khiếu nói chuyện hài hước, thu hút của họ. Hơn hết, con giáp này rất dung dị, lại chân thành, sống tích cực. Dù vậy, đừng nghĩ con giáp này không có vẻ bề ngoài nổi bật, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng họ cũng đủ khiến bao người ngoái nhìn! Trong tình yêu, con giáp này rất tinh tế, biết giữ trái tim đàn ông. Phần lớn người tuổi Dậu có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn, hạnh phúc.

3 nàng giáp dù nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng là cao thủ giữ trái tim đàn ông! - Ảnh 2
Phần lớn người tuổi Dậu có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão có nhan sắc hơn hẳn 2 con giáp trên. Họ vốn thông minh, nhạy bén, lại sống tình cảm. Ở họ luôn có khí chất vừa lạnh lùng lại rất ấm áp. Con giáp này sẵn sàng hy sinh vì người họ yêu và ra đi không ngoảnh đầu lại khi bị phản bội. Phụ nữ tuổi Mão sống đơn giản, họ tin vào duyên số, chỉ cần sống tốt thì không việc gì phải hối hận. Trong hôn nhân, con giáp này luôn hết lòng vì gia đình. Chính từ sự ấm áp này mà họ luôn được chồng và gia đình chồng yêu thương.

3 nàng giáp dù nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng là cao thủ giữ trái tim đàn ông! - Ảnh 3
Chính từ sự ấm áp này mà họ luôn được chồng và gia đình chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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