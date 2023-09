Phụ nữ lấy chồng như cược một canh bạc, người may mắn thì hạnh phúc một đời, người không may lại khổ sở không thôi. Đáng tiếc là may mắn không dành cho những nàng giáp này sau khi kết hôn…

Tuổi Sửu Phụ nữ tuổi Sửu có thể sinh ra trong gia đình giàu sang lại có mệnh phú quý, nhờ vào phúc đức từ lòng thiện của cha mẹ và trời ban. Họ được sống trong gia đình hạnh phúc, sung túc, lớn lên trở thành người chăm chỉ, thông minh nên thuận lợi trong công việc, sự nghiệp. Khi còn độc thân, phụ nữ tuổi Sửu sung sướng thoải mái bao nhiêu thì khi lấy chồng lại vất vả vì chồng bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet Nhờ lòng dạ lương thiện, nàng giáp tuổi Sửu được nhiều người theo đuổi. Dù vậy, đường hôn nhân của họ không mấy suôn sẻ. Phụ nữ tuổi Sửu chọn cho mình một người đàn ông không mấy xứng đáng. Đây là người đàn ông không để tâm chuyện sự nghiệp, hay ỷ lại vào vợ. Khi còn độc thân, phụ nữ tuổi Sửu sung sướng thoải mái bao nhiêu thì khi lấy chồng lại vất vả vì chồng bấy nhiêu. Tuổi Dần Người tuổi Dần mạnh mẽ, giỏi giang, luôn đặt ra mục tiêu sống cho đời mình. Họ luôn nỗ lực để có được thành tựu mình mong muốn. Con giáp này còn biết yêu thương gia đình, quan tâm đến bè bạn. Bởi tính cách nổi bật, phụ nữ tuổi Dần được nhiều người theo đuổi. Dù vậy, con giáp này không thích bước vào hôn nhân quá sớm. Nhưng khi lấy chồng rồi, cuộc sống hôn nhân cũng lắm vất vả. Họ gặp nhiều mâu thuẫn, cãi vã trong hôn nhân. Nếu con giáp này lấy chồng trước 25 tuổi ắt sẽ khổ, có thể phải hai lần đò mới tìm được hạnh phúc đích thực. Tốt nhất là phụ nữ tuổi Dần nên lấy chồng muộn. Nếu phụ nữ tuổi Dần lấy chồng trước 25 tuổi ắt sẽ khổ, có thể phải hai lần đò mới tìm được hạnh phúc đích thực - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Tuổi Tý sinh ra đang phận phú quý, có cha mẹ giàu có. Nhờ vậy, cuộc sống của họ sung sướng từ khi sinh ra, muốn gì có đó. Khi độc thân, phụ nữ tuổi Tý sướng không ai bằng thì khi lấy chồng lại khổ chẳng ai ngờ - Ảnh minh họa: Internet Khi độc thân, phụ nữ tuổi Tý sướng không ai bằng thì khi lấy chồng lại khổ chẳng ai ngờ. Họ có thể bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, luôn thấy tủi hổ buồn phiền. Không chỉ thế, khi lấy chồng, sự nghiệp của phụ nữ tuổi Tý bị cản trở, gặp nhiều khó khăn hơn. Theo tử vi, con giáp này tình duyên dang dở, cẩn thận nếu không thì phải hai lần đò mới hạnh phúc. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.