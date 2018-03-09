3 nàng giáp đầy ‘MA LỰC' khiến ĐÀN ÔNG SAY MÊ ngất ngây nhưng vẫn THỦY CHUNG sắt son với chồng

Tâm linh - Tử vi 09/03/2018 05:30

Đàn ông lấy được những nàng giáp này thì phải giữ thật chặt, lỏng tay một chút là mất như chơi!

Đàn ông bị cuốn hút bởi phụ nữ không chỉ vì vẻ bề ngoài quyến rũ mà còn ở ứng xử, thần thái riêng biệt. Và đây là nét duyên ngầm mà 3 nàng giáp này luôn khiến đàn ông “đổ đứ đừ”. Nhưng dù được nhiều người theo đuổi thế nào, họ vẫn chỉ một lòng một dạ với chồng mình.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi rất nữ tính, nhẹ nhàng khiến đàn ông say mê. Đây cũng là kiểu phụ nữ dù không nổi bật về ngoại hình nhưng luôn thu hút, một lần chạm mặt, đàn ông khó lòng rời đi được. Họ luôn có thể khiến đàn ông bị quyến rũ ngay từ lời nói nhẹ nhàng nữ tính của mình.

Hơn nữa, con giáp này còn rất biết quan tâm đến người xung quanh. Họ tạo cho đàn ông cảm giác dễ chịu, bình yên khi ở bên. Khi đã lấy chồng, họ tận tụy hết lòng vì gia đình. Gia đình chồng cũng rất yêu quý họ, khó chê trách được điều gì.

Phụ nữ tuổi này cũng không dễ rung động trước người đàn ông khác, kiên định và rõ ràng.

3 nàng giáp đầy ‘MA LỰC' khiến ĐÀN ÔNG SAY MÊ ngất ngây nhưng vẫn THỦY CHUNG sắt son với chồng - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Mùi rất nữ tính, nhẹ nhàng khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão nhạy bén và khôn khéo. Từ ngoại hình đến cách xử sự, họ luôn sâu sắc, tinh tế không khi nào khiến ai buồn lòng.

Nhưng họ không bao giờ cam chịu. Đúng lúc đúng thời điểm, họ vẫn đủ kiên quyết và mạnh mẽ, là cánh tay trái đắc lực cho chồng. Không những vậy, họ lại rất giỏi giang, luôn tự mình độc lập tài chính. Đây cũng là điểm khiến đàn ông say mê dù họ đã có gia đình.

3 nàng giáp đầy ‘MA LỰC' khiến ĐÀN ÔNG SAY MÊ ngất ngây nhưng vẫn THỦY CHUNG sắt son với chồng - Ảnh 2
Từ ngoại hình đến cách xử sự, họ luôn sâu sắc, tinh tế không khi nào khiến ai buồn lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý thông minh, nhạy bén, tinh tế trong ứng xử. Khi vừa trưởng thành, họ đã được không ít đàn ông để ý, theo đuổi.

Họ là kiểu phụ nữ phóng khoáng, thoải mái, không so đo những chuyện không đáng. Vì vậy, họ luôn được nhiều bạn bè quý trọng. Đàn ông hay phụ nữ đều muốn làm bạn với họ. Con giáp này cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn hơn mình.

Phụ nữ tuổi Tý không khiến đàn ông mê mệt từ cái nhìn đầu tiên nhưng càng quen biết lâu càng khó lòng rời mắt được.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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