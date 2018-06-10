3 nàng giáp đầy bao dung và vị tha, đàn ông có không giữ mất đừng tìm!

Phụ nữ tuổi Tý luôn rất bao dung. Họ sống tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Dù sẽ có lúc gặp chuyện không vui nhưng họ vẫn không để bụng, luôn cố gắng hòa hợp với mọi người. Trong tình cảm, con giáp này luôn đầy cảm thông và thấu hiểu, bỏ qua những điểm chưa tốt của đối phương. Vì khi đã yêu, họ luôn cố gắng hết mình giữ gìn tình cảm. Họ cũng dễ bỏ qua những lỗi không đáng của đối phương.

Đàn ông lấy được vợ tuổi Tý thì đúng là phước đức mấy đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần là người có cá tính mạnh, nhưng lại có những khi nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc. Dù vậy, thực tế thì con giáp này rất nhạy cảm và có trái tim ấm áp. Họ có bề ngoài khó gần chỉ là để bảo vệ mình khỏi những gì không hay, và càng tiếp xúc sẽ càng thấy họ dễ gần. Nhất là trong tình cảm, con giáp này luôn đầy bao dung và thứ tha. Nếu thật lòng yêu quý họ thì dù có làm gì sai, con giáp này cũng sẵn sàng bỏ qua và muốn giữ gìn tình cảm ngày một bền vững. Do đó, chàng trai nào có được nàng giáp này thì nên trân trọng, vì hiếm thấy khó tìm lắm!

Chàng trai nào có được nàng giáp này thì nên trân trọng, vì hiếm thấy khó tìm lắm! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn vốn thoải mái với người họ yêu thương. Vì họ biết đời này không ai hoàn mỹ, và người bên cạnh họ cũng thế. Họ biết nghĩ cho người khác, khoan dung và vị tha cho những gì chưa đúng. Vì thực tế con giáp này rất quý trọng những mối quan hệ mình có. Nhất là trong tình cảm, phụ nữ tuổi Thìn có thể bỏ qua những lỗi lầm của đối phương và hy vọng quan hệ của cả hai sẽ tốt đẹp trở lại. Con giáp này luôn quan niệm nhịn nhường một lần để tốt đẹp về sau cũng là đáng. Ai lấy được con giáp này thì nên trân trọng họ!