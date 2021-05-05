3 đồ vật tưởng tốt cho phong thủy nào ngờ làm tiêu tan dương khí, gia chủ kiệt quệ, nghèo khó cả đời

Theo chuyên gia phong thủy nhà ở , các đồ trang trí có hình dáng sắc nhọn thường mang nhiều sát khí, không tốt cho dương khí trong nhà. Những đồ vật này sẽ ảnh hưởng lớn đến năng lượng của cả căn nhà và những người sống trong đó.

Chính vì vậy, khi lựa chọn các món đồ trang trí trong nhà, hãy lưu ý đừng chọn những đồ vật có hình dạng này, tránh làm mất đi nguồn năng lượng dồi dào, cản trở tài vận của gia chủ. Chưa hết, chọn những đồ vật trang trí có hình dạng sắc nhọn này còn khiến gia chủ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, lúc nào cũng ở trong tình trạng tiêu cực, không có sức sống.

Cây xương rồng là loại cây được các chuyên gia phong thủy xếp hàng hàng đại kỵ đặt trong nhà ở. Bởi vì loại cây này có nhiều gai nhọn, mang nhiều sát khí, không tốt cho cuộc sống gia đình và cả tài vận của chủ nhân. Nhiều người vẫn cứ nghĩ trồng cây xương rồng ở trong nhà để đem lại may mắn nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cây xương rồng đặt trong nhà khiến gia chủ làm ăn lụi bại, cả đời không giàu nổi - Ảnh minh họa: Internet

Các loại cây giả

Thói quen trưng các loại cây, hoa giả trong nhà là lựa chọn của khá nhiều người. Bởi vì nó mang lại sự tiện lợi cho người dùng, không bị tàn theo thời gian, lại không mất công chăm sóc mỗi ngày. Tuy nhiên, về phương diện phong thủy, những loại cây giả này lại không hề tốt cho gia chủ chút nào.

Cây giả không mang năng lượng tích cực, khiến gia chủ không thể làm ăn phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, các loại cây giả vốn dĩ không có sức sống, khiến cho nguồn năng lượng, vận khí trong nhà bị kiềm hãm. Gia chủ theo đó mà không thể phát tài phát lộc. Nhất là khi trưng bày ở nơi làm việc, cây giả cũng khiến cho gia chủ khó có thể công thành danh toại, cuộc sống lúc nào cũng gặp muôn vàn khó khăn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.