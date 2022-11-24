3 con giáp xoay chuyển tình thế, Quý nhân chống lưng, đột phá trong sự nghiệp vào những ngày cuối năm 2022

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Dậu đang từng bước cải thiện trước Tết Nguyên đán. Tuy rằng trước đây họ có gặp một số tổn thất nhỏ, ảnh hưởng đến công việc nhưng điều này không khiến họ nản chí, khuất phục mà tìm mọi cách xoay chuyển tình thế. Cuối năm Tân Hợi, công việc của con giáp tuổi Dậu ngày càng tốt. Nhờ chăm chỉ, sự nghiệp của họ cũng có sự đột phá.

Con giáp tuổi Dậu có thể được đoàn tụ sớm với gia đình, cùng nhau chuẩn bị đón Xuân sang. Những điều tốt đẹp này chỉ là khởi động cho niềm vui, vận may sẽ đến với họ trong năm mới.

Trong tháng 12 Âm lịch này, tiền bạc của con giáp tuổi Dậu không ngừng tăng lên, sự nghiệp suôn sẻ hơn. Không những thế, họ còn được quý nhân phù trợ nên mọi việc càng tốt đẹp. Họ chuẩn bị đón Tết với tâm trạng phấn khởi nhất.

Tuổi Sửu

Khi nhắc tới tuổi Trâu, ấn tượng đầu tiên của mọi người là tính cách trầm ổn và khiêm tốn, thực tế thì người tuổi Sửu rất chính trực, không chỉ thích giúp đỡ người khác mà còn thường xuyên cống hiến đến quên mình. Đôi khi họ sẽ trầm lặng, nhưng đối với bạn bè xung quanh thì luôn chân thành tuyệt đối.

Tuổi Sửu thích những điều chắc chắn nên trong cuộc sống hàng ngày, họ không thích mạo hiểm, đặc biệt là những việc vượt quá phạm vi, thước đo của bản thân. Họ cảm thấy rằng cuộc sống cần phải ổn định và vững chắc, chỉ cần từng bước từng bước một thì ngày mới có thể vui vẻ, không phải lo lắng.

Nửa cuối tháng 12 Âm lịch, những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, tình hình tài chính dần ổn định trở lại, sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn làm việc rất chăm chỉ trong mọi thời điểm. Cho dù đã cận kề Tết Nguyên đán nhưng họ vẫn không lười biếng, chểnh mảng trong công việc.

Năm vừa qua, sự nỗ lực, cống hiến của con giáp tuổi Thìn đã được ghi nhận, họ sớm được thăng chức, tăng lương. Những điều này cũng mang lại nhiều tài lộc bất ngờ cho người tuổi Thìn, thu nhập tăng lên đáng kể.

Đồng thời, tính cách vui vẻ, tự tin cũng giúp họ kết bạn với nhiều người, làm quen được nhiều quý nhân. Do đó, trong năm mới Nhâm Dần, con giáp tuổi Thìn càng có cơ hội phát triển hơn nữa. Túi tiền rủng rỉnh, họ đón Xuân mới, Tết về với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

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