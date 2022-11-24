3 con giáp xoay chuyển tình thế, Quý nhân chống lưng, đột phá trong sự nghiệp vào những ngày cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 13:30

Họ cảm thấy rằng cuộc sống cần phải ổn định và vững chắc, chỉ cần từng bước từng bước một thì ngày mới có thể vui vẻ, không phải lo lắng. 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Dậu đang từng bước cải thiện trước Tết Nguyên đán. Tuy rằng trước đây họ có gặp một số tổn thất nhỏ, ảnh hưởng đến công việc nhưng điều này không khiến họ nản chí, khuất phục mà tìm mọi cách xoay chuyển tình thế. Cuối năm Tân Hợi, công việc của con giáp tuổi Dậu ngày càng tốt. Nhờ chăm chỉ, sự nghiệp của họ cũng có sự đột phá.

Trong tháng 12 Âm lịch này, tiền bạc của con giáp tuổi Dậu không ngừng tăng lên, sự nghiệp suôn sẻ hơn. Không những thế, họ còn được quý nhân phù trợ nên mọi việc càng tốt đẹp. Họ chuẩn bị đón Tết với tâm trạng phấn khởi nhất.

Con giáp tuổi Dậu có thể được đoàn tụ sớm với gia đình, cùng nhau chuẩn bị đón Xuân sang. Những điều tốt đẹp này chỉ là khởi động cho niềm vui, vận may sẽ đến với họ trong năm mới.

Tuổi Sửu

Khi nhắc tới tuổi Trâu, ấn tượng đầu tiên của mọi người là tính cách trầm ổn và khiêm tốn, thực tế thì người tuổi Sửu rất chính trực, không chỉ thích giúp đỡ người khác mà còn thường xuyên cống hiến đến quên mình. Đôi khi họ sẽ trầm lặng, nhưng đối với bạn bè xung quanh thì luôn chân thành tuyệt đối.

Tuổi Sửu thích những điều chắc chắn nên trong cuộc sống hàng ngày, họ không thích mạo hiểm, đặc biệt là những việc vượt quá phạm vi, thước đo của bản thân. Họ cảm thấy rằng cuộc sống cần phải ổn định và vững chắc, chỉ cần từng bước từng bước một thì ngày mới có thể vui vẻ, không phải lo lắng. 

3 con giáp xoay chuyển tình thế, Quý nhân chống lưng, đột phá trong sự nghiệp vào những ngày cuối năm 2022 - Ảnh 1
Nửa cuối tháng 12 Âm lịch, những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, tình hình tài chính dần ổn định trở lại, sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn làm việc rất chăm chỉ trong mọi thời điểm. Cho dù đã cận kề Tết Nguyên đán nhưng họ vẫn không lười biếng, chểnh mảng trong công việc.

Năm vừa qua, sự nỗ lực, cống hiến của con giáp tuổi Thìn đã được ghi nhận, họ sớm được thăng chức, tăng lương. Những điều này cũng mang lại nhiều tài lộc bất ngờ cho người tuổi Thìn, thu nhập tăng lên đáng kể.

Đồng thời, tính cách vui vẻ, tự tin cũng giúp họ kết bạn với nhiều người, làm quen được nhiều quý nhân. Do đó, trong năm mới Nhâm Dần, con giáp tuổi Thìn càng có cơ hội phát triển hơn nữa. Túi tiền rủng rỉnh, họ đón Xuân mới, Tết về với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Con giáp nào vơ bạc ôm vàng trong tết Quý Mão, sự nghiệp viên mãn, vận trình hanh thông?

Con giáp nào vơ bạc ôm vàng trong tết Quý Mão, sự nghiệp viên mãn, vận trình hanh thông?

Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 16 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng