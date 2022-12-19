3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ vào đúng 13h chiều Thứ 3 ngày 20/12/2022: Cuộc sống lên hương, hỷ sự ngập tràn, tiền tài hanh thông  

Danh sách những con giáp may mắn trong công việc nhất vào thời điểm này, sự nghiệp thăng tiến suôn sẻ, gặp hung cũng hóa cát lành.
- Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào đúng 11h trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Vượt qua vô vàn khó khăn để khẳng định bản lĩnh, cuối cùng gặt hái được những thành tích ấn tượng
- 3 con giáp hóa thành ngôi sao may mắn khi được Tài Tinh độ trì vào Thứ 4 ngày 21/12/2022: Trời trao phúc khí, may mắn ngập tràn, từ nay giàu có nứt ví, ăn rồi làm chủ, hành công liên miên, hạnh phúc triền miên
Tuổi Tỵ
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Tỵ đã có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng và có bước tiến đầy hứa hẹn trong thời điểm này. Theo tử vi, chỉ số tổng thể của tuổi Tỵ tăng vọt.
Về tình cảm, những chú Rắn nhờ được quý nhân giúp đỡ nên càng thêm phần thuận lợi. Với các cặp đôi, khi có vấn đề phát sinh hãy cùng nhau giải quyết, nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe đối phương, chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh tâm trạng tiêu cực. Về tài lộc, thu nhập có xu hướng tăng nhẹ, bản mệnh nên tập trung đẩy mạnh tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai. Về công việc, những khó khăn trước đó đều được giải quyết nhanh chóng.
Tuổi Ngọ
Công việc của Ngọ hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.
Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.
Tuổi Dậu
Công việc của Dậu hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.
Dậu đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm