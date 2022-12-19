  Nhà tiên tri mù đoán ra tên 3 con giáp có vận thế cực đỏ vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 15:28

Theo tử vi, đây thời khoảng thời gian hứa hẹn những bước tiến lớn về tài lộc nói riêng và vận trình nói chung của những người thuộc 3 con giáp này.

 

Tuổi Thìn

Trong thời điểm này, người tuổi Thìn chỉ số chung duy trì ở mức cao. Về tình cảm, người độc thân hãy mạnh dạn thể hiện lòng mình, chủ động nắm bắt cơ hội. Về công việc, những chú Rồng hứa hẹn sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, phúc khí vượng.

  Nhà tiên tri mù đoán ra tên 3 con giáp có vận thế cực đỏ vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, người tuổi Thìn làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ gia tăng thu nhập, nên nhân lúc này đẩy mạnh đầu tư và tiết kiệm.

Cũng theo tử vi, tài vận của người tuổi Thìn tương đối cao, may mắn liên tục. Tuy nhiên con giáp này chớ vì những thành quả gặt hái được mà chủ quan dẫn đến sai lầm không đáng có. Về tổng thể, người tuổi Thìn sinh năm 1964 và 1988 vận trình đặc biệt nổi bật, người sinh năm 1976 và 2000 cũng khá hạnh phúc..

Tuổi Dần

Mặt công việc được Tam Hợp cục nâng đỡ nên tuổi Dần may mắn vô cùng, làm ăn xa nhà dễ được quý nhân phù trợ. Chuyện kinh doanh vô cùng tốt vì có đối tác, khác hàng uy tín, bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu doanh thu đã đề ra từ trước đó. 

  Nhà tiên tri mù đoán ra tên 3 con giáp có vận thế cực đỏ vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là đường công danh sự nghiệp của tuổi này đang bế tắc bỗng tìm được cách hóa giải. Bản mệnh tìm được con đường đi đến thành công và luôn kiên trì theo đuổi lý tưởng mình đã chọn.

Tuổi Tý

Trong thời điểm này, việc làm của người tuổi Tý trở nên hanh thông và thuận tiện vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều thời cơ cho bản mệnh cải tiến, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc vào tháng này.

  Nhà tiên tri mù đoán ra tên 3 con giáp có vận thế cực đỏ vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt có Tam Hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào đúng 11h trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Vượt qua vô vàn khó khăn để khẳng định bản lĩnh, cuối cùng gặt hái được những thành tích ấn tượng

Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào đúng 11h trưa Thứ 3 ngày 20/12/2022: Vượt qua vô vàn khó khăn để khẳng định bản lĩnh, cuối cùng gặt hái được những thành tích ấn tượng

Top 3 con giáp dù khó khăn thế nào cũng luôn muốn phấn đấu, nỗ lực hết sức để bản thân và những người mà họ yêu quý có được cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất.  

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