3 con giáp trúng lớn trả sạch nợ nần vào 21h ngày 24/4: Bước sang trang mới, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 11:15

Từ khung giờ là thời gian tài vận vượng phát của 3 con giáp số đỏ nhất bảng vàng, tiền vào như nước, thu nhập tăng cao, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Theo tử vi, từ khung giờ này tuổi Mão sẽ được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Họ sẽ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Kể từ lúc này, vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ rủng tỉnh. Càng về cuối năm, cuộc sống tuổi Mão sẽ càng rực rực, có thể thực hiện được nhiều dự định đang ấp ủ.

Tử vi học có nói, trong khung giờ này, cuộc sống tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru. Tuổi muốn nghèo cũng khó, dư sức xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

3 con giáp trúng lớn trả sạch nợ nần vào 21h ngày 24/4: Bước sang trang mới, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người sinh năm Thìn thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác. Người tuổi Thìn không bao giờ thiếu may mắn. Tuy không được thông minh nhưng họ rất chăm chỉ và tốt bụng, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như họ.

Tương lai tuổi Thìn cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

3 con giáp trúng lớn trả sạch nợ nần vào 21h ngày 24/4: Bước sang trang mới, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý thông minh, nhanh nhẹn, giỏi ứng biến, rất có duyên với kim tiền, thường không bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm giàu nào. Từ khung giờ này, vận thế của người tuổi Tý vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Đồng thời, với năng lực xuất chúng, con giáp này nhanh chóng có được sự trọng dụng của cấp trên, nhanh chóng được tăng chức, tăng lương, giúp cho thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba so với trước đây.

Vào khung giờ này, công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, những khó khăn đều được giải quyết. Tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện để tuổi Tý thay đổi mọi thứ. Tài vận trong thời gian ngắn có thể sẽ không phất lên ngay, mọi thứ sẽ hanh thông suôn sẻ.

3 con giáp trúng lớn trả sạch nợ nần vào 21h ngày 24/4: Bước sang trang mới, thành công nối tiếp thành công, vinh hoa bạt ngàn, cầu gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Thần Tài phát lộc Tổ tiên trợ vận, 3 con giáp nhận tiền từ trên trời rơi xuống vào 18h ngày 24/4, đường công danh rộng mở, cả đời không lo cơm áo gạo tiền

Thần Tài phát lộc Tổ tiên trợ vận, 3 con giáp nhận tiền từ trên trời rơi xuống vào 18h ngày 24/4, đường công danh rộng mở, cả đời không lo cơm áo gạo tiền

Tử vi dự đoán Thần Tài "báo" mộng vàng, vươn mình hốt lộc. Từ lúc này khi 3 con giáp bước vào cục diện tương hợp thì có khả năng đổi vận, đổi đời, giàu có, may mắn không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 24/4 tu vi hang ngay bói vui

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát