3 con giáp sau hưởng trọn vận may vào 3 ngày 23, 24 và 25/3: Từ nay "ngồi mát ăn bát vàng" phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 12:49

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong hai ngày này. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua và cũng là nhờ may mắn, những con giáp này sẽ được hốt vàng hốt bạc, tiền tài đầy két.

 

Tuổi Mão

Người sinh năm Mão có tính cách tinh tế, dè dặt và khá nhạy cảm. Thời điểm này mở ra những cơ hội mới để người tuổi Mão trải nghiệm và rất có thể những cơ hội này sẽ giúp mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm cũng như thử sức tài năng.

Nắm bắt cơ hội và không ngại thất bại là những điều tuổi Mão cần chấp nhận để bản thân trưởng thành và phát triển hơn.

Mặc dù bản thân yêu thích sự yên tĩnh và trang nhã, nhưng muốn bản thân sâu sắc và tìm kiếm được nhiều giá trị đích thực hơn nữa, người tuổi Mão cần năng nổ hơn trong các chuyến đi.

3 con giáp sau hưởng trọn vận may vào 3 ngày 23, 24 và 25/3: Từ nay 'ngồi mát ăn bát vàng' phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão yêu hòa bình và thường đóng vai trò sứ giả hòa giải trong cuộc sống. Tuổi Mão là những người khôn ngoan, được sinh ra với sự hiểu biết bẩm sinh về thế giới và một cái nhìn sâu sắc tin rằng hành vi có vẻ bình tĩnh và giản dị của chúng.

Có văn hóa cao và năng khiếu dồi dào với tài năng sáng tạo, những người sinh năm này có gu thẩm mỹ tốt. Họ là những người sành điệu với năng lực khổng lồ để đánh giá cao nghệ thuật và ánh mắt tinh tế cho cái đẹp.

Thời điểm này cũng chính là lúc người tuổi Mão phô bày mọi tài năng của mình để chiến thắng những khó khăn của định mệnh mang tới.

Tuổi Ngọ

Tài vận của những người tuổi Ngọ trong thời điểm này không phải là tệ, có vẻ như không tăng cao như những năm trước nhưng cũng phát triển rất đều đặn. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn để dành được kha khá, tích lũy và đầu tư sinh lời khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Còn nhớ trước đây tuổi Ngọ đã phải chật vật vì phải đối diện với những vấn đề bất ngờ, buộc tài sản của họ phải thay đổi. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều diễn ra không như kế hoạch ban đầu và có dấu hiệu thâm hụt.

3 con giáp sau hưởng trọn vận may vào 3 ngày 23, 24 và 25/3: Từ nay 'ngồi mát ăn bát vàng' phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên từ thời điểm này, tuổi Ngọ hãy vững lòng vì vận may của bạn đang chuyển đổi đấy! Đặc biệt là vận may và tiền tài sẽ được phục hồi một cách bất ngờ. Ngoài ra, nếu như đã lấy lại được phong độ thì tuổi Ngọ hãy cố giữ gìn và phát huy hết mức có thể, vì năm sau là một năm tràn đầy năng lượng với bạn đấy!

Tuổi Dần

Dần có tính cách mạnh mẽ. Con giáp này là những người không quá quan tâm đến ý kiến của mọi người xung quanh. Dần giỏi nắm bắt chi tiết nhưng không quá cứng nhắc mà vẫn luôn tìm được sự hài hoà với tổng thể. Bởi vậy, người tuổi này có thể nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc sống, điều vốn không hề dễ dàng với nhiều người khác.

Tử vi thời điểm này cho biết, vận khí của tuổi Dần thịnh vượng, tài vận hanh thông dồi dào, làm việc gì cũng thuận lợi, quý nhân tứ phương tề tựu về giúp đỡ.

3 con giáp sau hưởng trọn vận may vào 3 ngày 23, 24 và 25/3: Từ nay 'ngồi mát ăn bát vàng' phát tài phát lộc, hốt vàng hốt bạc, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống sẽ từng bước thăng hoa, công việc thì được thăng chức tăng lương, tình cảm thì ấm êm hạnh phúc. Nhưng tuổi Dần hãy nhớ làm việc gì cũng không được sợ hãi, vững tâm bắt tay vào làm thì đường làm ăn phát đạt, cuộc đời hanh thông.

Ngoài ra, thời điểm này quan hệ xã giao thuận lợi, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể định hướng cho bạn những mục tiêu mới hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Vì vậy, hãy luôn khiêm tốn lắng nghe và học hỏi nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

Tử vi thứ Ba 21/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Tử vi thứ Ba 21/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Tử vi ngày mới, thứ Ba 21/3/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 23/3 tử vi ngày 24/3 tu vi ngày 25/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể