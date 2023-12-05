3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Tư 6/12/2023: Sửu sự nghiệp lên hương, Thìn sắp sửa giàu to, Tỵ vượng khí ngùn ngụt

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Về sức khỏe , tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Đúng 6/12, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 6/12/2023, tuổi Thìn chẳng lo gặp phải khó khăn trong công việc. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bản mệnh có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

May mắn hơn, nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, con giáp này thường xuyên nhận được lời cổ vũ cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng mạng lưới làm ăn của mình.

Về mặt tình cảm, người độc thân chớ nên quá dễ dãi khi tiến đến mối quan hệ với một người nào đó. Hãy chỉ dành thời gian cho người thực sự nghiêm túc với mình, như vậy mới tránh được nhiều rắc rối và tổn thương không đáng có trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ ngao du nhiều nơi cùng người thân yêu.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn đang cố gắng làm việc để có thể nghỉ phép ngao du nhiều nơi.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ dù có nhiều tổn thương, nhưng bạn vẫn cố gắng to ra bản thân không có chuyện gì xảy ra.

Tài lộc: Thời gian học hỏi, đầu tư cho nhiều lĩnh vực đang sinh lời.

Sức khoẻ: Chú ý thời gian nghỉ ngơi, không nên thức quá khuya.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.