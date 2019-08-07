3 con giáp nên ăn chay niệm Phật để hóa giải kiếp nạn trong 45 ngày tới

Trong thời gian từ giờ đến đầu tháng 9, tử vi 12 con giáp cho rằng 3 con giáp này gặp nhiều điều không may, dễ mệt mỏi, gặp trắc trở khó lường trước.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, trong 45 ngày tới, tuổi Tỵ là con giáp không may mắn trong công việc. Họ dễ vướng vào thị phi, cuộc sống khá mệt nhọc. Tốt nhất là họ nên cẩn trọng trong lời nói, đừng để mất lòng ai. Trong công việc, tuổi Tỵ chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh lơ là dễ mắc sai lầm.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 45 ngày tới, tuổi Tỵ là con giáp không may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vượt qua thời gian khó khăn này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều vận may hơn. Họ sẽ có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Tuổi Mùi

Thời gian tới, người tuổi Mùi sẽ phải lo lắng nhiều về gia đạo. Trong nhà có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi.

Thời gian tới, người tuổi Mùi sẽ phải lo lắng nhiều về gia đạo - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi hiền lành nhưng cũng nên cứng rắn, mạnh mẽ trong giai đoạn khó khăn này. Không chỉ vậy, bạn cũng nên cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, tránh mất mát tiền bạc vì bị lừa.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh say mê làm việc, có mục đích rõ ràng, nhưng có chút ngạo mạn, kiêu căng. Dù thực lực của họ đáng tự hào nhưng đừng quá đề cao chính mình. Vì rất có thể vì thế mà họ bị nhiều người ghét, tiểu nhân xuất hiện hãm hại.

Tử vi 12 con giáp cho hay, 45 ngày tới, tuổi Thìn là con giáp xui rủi, nên cẩn thận trong hành xử - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho hay, 45 ngày tới, tuổi Thìn là con giáp xui xẻo, nên cẩn thận trong hành xử, tránh làm mất lòng người khác mà đem tai họa đến cho bản thân. Họ làm gì cũng nên xem xét, xin ý kiến từ người có kinh nghiệm hơn.

Về tiền tài, dù nguồn thu của tuổi Thìn trong thời gian này có tăng nhưng phải tiết kiệm, tránh những chuyện không may có thể đến.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp trước 40 tuổi tần tảo bao nhiêu, sau 40 tuổi sung sướng bấy nhiêu, bước qua năm 2020 may mắn và tài lộc đến bất ngờ Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp tuy không được may mắn như bao người vào giai đoạn trước năm 40 tuổi nhưng sau thời khắc này, cuộc sống của họ sẽ thăng hoa bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-nen-an-chay-niem-phat-de-hoa-giai-kiep-nan-trong-45-ngay-toi-333532.html