3 con giáp này nên chú trọng những điều này để tránh gặp chuyện không hay trong tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch các con giáp dưới đây có thể gặp chuyện nhiều không may, hãy xem có bạn không nhé.

Tuổi Tý

Trong tháng cô hồn, nếu người tuổi Tý muốn đi tảo mộ hoặc làm những việc liên quan đến mộ phần cần lưu ý:

Nếu là nam giới, cần phải toàn tâm toàn ý cầu khấn người đã khuất. Trong lúc cầu khẩn, không được nghĩ đến chuyện khác, tránh xao nhãng kẻo vong hồn đi lạc sẽ quấy nhiễu, đeo bám.

Hơn hết, khi cầu khấn nhưng trong lòng không thanh tịnh, hay bị vướng bận, phân tâm bởi những chuyện khác sẽ bị cho là bất kính với bề trên, khó lòng đón nhận được những điều tốt đẹp.

Nếu là nữ thì không nên làm việc này. Nếu có lòng nhớ đến thì có thể đứng từ xa bái vọng, tránh tình trạng bị âm hồn theo.

Tuổi Sửu

Tuy đứng trên đỉnh vinh quang, bạn cũng không nên quên chăm sóc, thăm hỏi cha mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi nhận thấy vận khí trong tháng 7 âm lịch của người tuổi Sửu khá vượng. Tuy nhiên đứng trên đỉnh vinh quang, bạn cũng không nên quên chăm sóc, thăm hỏi cha mẹ.

Trong tháng 7 còn có ngày lễ Vu lan báo hiếu, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn cha mẹ đã khuất. Đó như lời nhắc nhở những ai còn cha còn mẹ cần hiếu thuận hơn kẻo sau này phải nói lời hối tiếc. Trong ngày đại lễ này, tuổi Sửu có thể đến chùa cầu bình an, cầu phúc, sức khỏe cho cha mẹ.

Tuổi Sửu cũng đừng quên những điều nên và không nên làm trong tháng cô hồn để tránh mọi xui xẻo nhé!

Tuổi Dần

Trong tháng cô hồn, vận tiểu nhân của người tuổi Dần tăng mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng cô hồn, vận tiểu nhân của người tuổi Dần tăng mạnh. Tuy chính thắng tà, bản thân ngay thẳng không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng tuổi Dần vẫn cần đề cao cảnh giác.

Tiểu nhân xung quanh đeo bám làm ảnh hưởng đến vận trình phát triển cũng như lộc làm ăn, vậy nên cần biết tránh xa những mối quan hệ ngoài lề mang tính chất xã giao, đề phòng cả những người mình cho rằng thân cận.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-nay-nen-chu-trong-nhung-dieu-nay-de-tranh-gap-chuyen-khong-hay-trong-thang-7-am-lich-487933.html