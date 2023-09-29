3 con giáp may mắn lột xác thành đại gia trong 10 ngày tới: Gánh vàng còng lưng, cầu tài đắc tài, dễ bề thăng chức trong công việc

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hóa thành phượng hoàng, tài vận vượng phát trong 10 ngày tới.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong 10 ngày tới đây diễn ra khá dễ dàng. Bản mệnh được quý nhân phù trợ nên phát huy tốt những thế mạnh của bản thân. Từ đó chuyển bại thành thắng, có cơ hội chuyển mình rực rỡ.

Hơn nữa, người tuổi Tuất biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm dày dặn vào công việc mà mình đang làm. Nhờ vậy mà các chi phí phát sinh thấp hơn nguồn thu. Cuộc sống của người tuổi Tuất trong thời gian tới có thể nói là không cần lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, có thể thoải mái chi trả cho những chi phí trong cuộc sống.

Đường tình duyên trong 10 ngày tới với người tuổi Tuất cũng khởi sắc. Nếu còn độc thân, Tuất có thể nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Sự hài hòa trong các mối quan hệ giúp Tuất vượng vận đào hoa, được nhiều người đem lòng yêu mến.

3 con giáp may mắn lột xác thành đại gia trong 10 ngày tới: Gánh vàng còng lưng, cầu tài đắc tài, dễ bề thăng chức trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên rất dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, những tháng trước vận số của Tý không như ý, khiến họ gặp phải vô số xui xẻo, thất bại trăm bề. Đừng lo, trong 10 ngày tới, nhờ được bề trên nâng đỡ Tý sẽ một bước lên tiên, công thành danh toại.

Con giáp này sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, được cấp trên đề bạt lên vị trí cao hơn với mức lương đáng ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt vận may, Tý còn vươn xa hơn nữa trên con đường công danh của mình.

3 con giáp may mắn lột xác thành đại gia trong 10 ngày tới: Gánh vàng còng lưng, cầu tài đắc tài, dễ bề thăng chức trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có sự sắp xếp rất chu đáo cho cuộc sống của mình. Họ sẽ không lãng phí một ngày nào vào những việc vô bổ, không có ích cho các mục tiêu mà mình đã định ra.

Trong 10 ngày tới, con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, rắc rối nhưng họ ứng phó rất tích cực, chủ động. Tuy nhiên, họ sẽ vượt qua hầu hết khó khăn, cuộc sống được cải thiện đáng kể, tránh được cạm bẫy.

Có thể nói, con giáp tuổi Sửu ngày càng trưởng thành, biết nắm bắt các cơ hội phát triển, có khả năng thăng quan tiến chức.

3 con giáp may mắn lột xác thành đại gia trong 10 ngày tới: Gánh vàng còng lưng, cầu tài đắc tài, dễ bề thăng chức trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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