3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong năm 2022, nằm không tài lộc cũng rơi trúng, trăm sự cát lợi, có muốn xui cũng không được

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:45

Thần may mắn điểm mặt 3 con giáp số đỏ nhất năm Nhâm Dần, còn chần chờ gì mà bạn còn không vào xem mình có may mắn nằm trong Top không.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào năm 2022 vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong năm 2022, nằm không tài lộc cũng rơi trúng, trăm sự cát lợi, có muốn xui cũng không được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn trong năm nay thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ tháng 9 trở đi.

Tuổi Ngọ

Có thể nói rằng năm 2022 này là một năm tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Với bản tính xông xáo, nhanh nhẹn, không sợ vất vả, luôn tin tưởng vào chính mình mà bạn ghi điểm ở nhiều phương diện, từ công danh sự nghiệp đến tài lộc và cả con đường tình duyên.

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong năm 2022, nằm không tài lộc cũng rơi trúng, trăm sự cát lợi, có muốn xui cũng không được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà tuổi Ngọ luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi. Nhờ những yếu tố thuận lợi trong sự nghiệp mà đường tài lộc của con giáp này cũng rực rỡ hơn hẳn. Ngoài thu nhập chính từ công việc hiện tại, bản mệnh còn có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, chứng khoán… mang tới nguồn tiền ổn định.

Tình duyên của con giáp may mắn năm 2022 này được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý.

Tuổi Tuất

Trong năm 2022, con giáp Tuất và sao Thái Tuế tạo nên “củng hợp Mộc cục”. Sự kết hợp này đại diện cho sự trói buộc, nhưng cũng là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong năm 2022, nằm không tài lộc cũng rơi trúng, trăm sự cát lợi, có muốn xui cũng không được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người tuổi Tuất sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, muốn không may cũng không được. Năm 2022 giúp dương khí của họ càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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